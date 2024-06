करण जौहर का कंगना रनौत के थप्पड़ मामले पर आया रिएक्शन, बोले- मैं किसी भी तरह...

हाल ही में भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसुलूकी हुई और सीआईएसएफ की महिला कॉन्स्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया. वहीं सेलेब्स ने भी एक्ट्रेस के सपोर्ट में अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच कॉन्ट्रोवर्सी पर करण जौहर का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कंगना रनौत के सपोर्ट में कुछ बातें अपने प्रोडक्शन में बनीं किल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कही हैं.

सामने आए वीडियो में जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर से सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल द्वारा कंगना रनौत के थप्पड़ मारने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह के मौखिक या शारीरिक हिंसा का समर्थन नहीं करता." गौरतलब है कि बीते दिन लक्ष्य और राघव जुयाल की फिल्म किल का ट्रेलर सामने आया है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन्स में बनी है. यह 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है.

#WATCH | Mumbai: On Kangana Ranaut slapped by CISF woman constable, filmmaker Karan Johar says, "I do not support or condone any form of violence, verbal or physical." pic.twitter.com/WAiSHneYZx