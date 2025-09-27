विज्ञापन

kantana: Chapter 1 को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जो दिखाती है कि साउथ की फिल्में पैन इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जाती हैं.

हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम में ही नहीं स्पैनिशन में भी रिलीज होगी ये फिल्म, एक सीन में इस्तेमाल हुए 3500...
कंतारा: चैप्टर-1 को लेकर एक्साइटेड ऋषभ
नई दिल्ली:

होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांताराः चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक अनुभव बनकर सामने आई है. 2022 में कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अब जब ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, तो दर्शक इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और दिल को छू जाने वाले विजुअल्स देख पा रहे हैं. ये ट्रेलर सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि उसे पार करने में कामयाब रहा है. कहना होगा कि उसने ऐसा सिनेमैटिक तूफान खड़ा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ. इतिहास रचते हुए ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटे में 107 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल किए हैं. अपनी सफलता की लिस्ट में एक और नाम जोड़ते हुए, यह ट्रेलर एक ही दिन में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर भी बन गया है.

'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रहा है. ​जहां इसे हर तरफ से जबरदस्त प्यार और तारीफ मिली है, वहीं 24 घंटों में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर होने का इसका रिकॉर्ड सबसे खास है. अभी तक, ट्रेलर को 160 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ये सच में ट्रेलर की सफलता दिखाता है, क्योंकि व्यूज कभी-कभी नकली हो सकते हैं, लेकिन शेयर करना दर्शकों की असली एक्साइटमें को दिखाता है. ये भी साफ झलकता है कि लोग इस फिल्म पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसे अपना मान चुके हैं.

अपनी पहुंच को सीमाओं से परे बढ़ाते हुए, फिल्म मेकर्स इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, जिसमें स्पैनिश भी शामिल है, जो इस फ्रैंचाइजी के लिए एक अहम उपलब्धि है. ऋषभ ने फिल्म की स्पैनिश रिलीज को लेकर अपना एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, "पहली फिल्म मैं लेके आ रहा हूं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सब लैंग्वेज में. ईवन इन स्पैनिश मैं बहुत क्यूरियस हूं कि स्पैनिश में मेरा साउंड कैसा होगा. बहुत क्यूरियस हूं मैं. इट्स लाइक ए फर्स्ट फिल्म. पहली बार कर रहा हूं मैं, ये फील है मेरा.”

ऋषभ शेट्टी अपनी पत्नी प्रगति के साथ हाल ही में प्रतिष्ठित कोल्लूर मूकांबिका मंदिर पहुंचे. यह दौरा उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के लंबे समय से इंतेजार किए जाने वाले ट्रेलर के ग्रैंड लॉन्च के बाद किया. बता दें कि उनकी इस खूबसूरत जोड़े ने देवी के सामने एक खास प्रार्थना की, साथ ही फिल्म की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद भी लिया.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

