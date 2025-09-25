Kantara Chapter 1 Trailer: ट्रेलर ने रिलीज के 24 घंटे के अंदर बना डाला ये रिकॉर्ड, 2025 का अब तक सबसे ज्यादा...

विज्ञापन

Kantara Chapter 1, दो अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

कंतारा चैप्टर-1 के ट्रेलर ने बनाया रिकॉर्ड
होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक अनुभव बनकर सामने आई है. 2022 में कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अब जब ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, तो दर्शक इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और दिल को छू जाने वाले विजुअल्स देख पा रहे हैं. ये ट्रेलर सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि उसे पार करने में कामयाब रहा है. कहना होगा कि उसने ऐसा सिनेमैटिक तूफान खड़ा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ. इतिहास रचते हुए, ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटे में 107 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल किए हैं. एक और बड़ी जीत अपने नाम करते हुए, ये एक दिन में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर भी बन गया है.

कहना होगा कि कांताराः चैप्टर 1 का ट्रेलर सफलता की नई मिसालें कायम कर रहा है. इसे हर तरफ से जबरदस्त प्यार और सराहना मिल रही है, लेकिन 24 घंटे में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर बनने का रिकॉर्ड सबसे अलग है. ये सच में ट्रेलर की सफलता दिखाता है, क्योंकि व्यूज कभी-कभी नकली हो सकते हैं, लेकिन शेयर करना दर्शकों की असली उत्सुकता को दिखाता है. ये भी साफ झलकता है कि लोग इस फिल्म पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसे अपना मान चुके हैं.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

