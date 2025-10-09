kantara chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ला दी सुनामी, 400 करोड़ का आंकड़ा पार

ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है. दर्शकों में इस फिल्म की क्रेज ऐसी है कि यह बहुत कम सिनेमा को मिलने वाली पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है. लोक परंपराओं, रहस्यमयी एलिमेंट्स और आस्था के अनोखे संगम वाली यह फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपये की कमाई पार कर ली है. वहीं वैश्विक स्तर पर यह 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई, जो कन्नड़ सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है.

डे वाइज कलेक्शन रिपोर्ट

• डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

• डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

• डे 3: 55 करोड़ रुपये

• डे 4: 63 करोड़ रुपये

• डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

• डे 6: 33.75 करोड़ रुपये

• डे 7 (अनुमानित): 11.46 करोड़ रुपये

टोटल कलेक्शन: 301.71 करोड़ रुपये. वहीं सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 410 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली है. यह फिल्म अब कन्नड़ सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन चुकी है. साथ ही, 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली भारतीय फिल्म का खिताब भी हासिल कर लिया है.

क्या है कहानी

‘कांतारा: चैप्टर 1' असर में 2022 की सक्सेसफुल फिल्म ‘कांतारा' का प्रीक्वल है. इसमें कर्नाटक की लोककथाओं, अलौकिक मान्यताओं और मानव-प्रकृति के संघर्ष को बखूबी बुना गया है. ऋषभ शेट्टी ने इसकी कहानी लिखी, डायरेक्शन किया और लीड किरदार भी निभाया. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में ऐसा क्रेज दिखा कि एक स्क्रीनिंग के दौरान एक फैन दैव का लुक रीक्रिएट कर थियेटर पहुंच गया. हालांकि इसके बाद फिल्म मेकर्स ने अपील की कि इस तरह का कोई भी तरीका ना अपनाया जाए क्योंकि ये मान्यताओं से जुड़ी चीज है और किसी को आहत भी कर सकती है.

