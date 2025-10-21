विज्ञापन

Kantara Chapter-1 Box Office: दिवाली के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने की बंपर कमाई, खाते में आए इतने करोड़

Kantara Chapter 1 की सक्सेस से साबित होता है कि क्वालिटी वाली कहानी और शानदार परफॉर्मेंस हमेशा दर्शकों को पसंद आते हैं और थियेटर तक खींचते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Kantara Chapter-1 Box Office: दिवाली के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने की बंपर कमाई, खाते में आए इतने करोड़
Kantara Chapter-1 Box Office Collection
Social Media
नई दिल्ली:

2022 की सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा' के सीक्वल ने रिलीज के 19 दिनों में ही कमाल कर दिखाया है. ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म न केवल दर्शकों का दिल जीत रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है. तीन साल की मेहनत के बाद बनी इस फिल्म ने 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी. इस फिल्म के प्रीक्वल ने फैन्स के बीच ऐसी हलचल मचाई कि कमाई की रफ्तार रुकने के लिए तैयार नहीं है. 

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी और उनके लीड रोल वाली 'कांतारा चैप्टर 1' हर तरफ तारीफ बटोर रही है. फिल्म की कास्ट में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में हैं, जबकि रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदार निभा रही हैं. कहानी की गहराई और विजुअल्स ने दर्शकों को बांध रखा है. रिलीज के बाद से यह फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है. 

हालांकि दिवाली के मौके पर इसके कलेक्शन में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन सोमवार (21 अक्टूबर दिवाली के दिन) को फिर से उछाल आया. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 19वें दिन (सोमवार) की कमाई 11.75 करोड़ रुपये रही. फाइनल आंकड़े आने पर यह नंबर्स और बढ़ सकते हैं. इससे फिल्म का कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 535.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

डे वाइज कलेक्शन :
•  डे 1: 61.85 करोड़ रुपये
•  डे 2: 45.40 करोड़ रुपये
•  डे 3: 55 करोड़ रुपये
•  डे 4: 63 करोड़ रुपये
•  डे 5: 31.25 करोड़ रुपये
•  डे 6: 34.25 करोड़ रुपये
•  डे 7: 25.25 करोड़ रुपये
•  डे 8: 20.50 करोड़ रुपये
•  डे 9: 22.25 करोड़ रुपये
•  डे 10: 39.00 करोड़ रुपये
•  डे 11: 39.75 करोड़ रुपये
•  डे 12: 13.35 करोड़ रुपये
•  डे 13: 14.15 करोड़ रुपये
•  डे 14: 10.50 करोड़ रुपये
•  डे 15: 8.85 करोड़ रुपये
•  डे 16: 8.50 करोड़ रुपये
•  डे 17: 12.90 करोड़ रुपये
•  डे 18: 17.50 करोड़ रुपये
•  डे 19: 11.75 करोड़ रुपये (शुरुआती)

कुल कलेक्शन: 535.25 करोड़ रुपये (अपडेटेड)

फिल्म की सक्सेस से साबित होता है कि क्वालिटी वाली कहानी और शानदार परफॉर्मेंस हमेशा दर्शकों को पसंद आते हैं और थियेटर तक खींचते हैं. ऋषभ शेट्टी के मल्टी टैलेंट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सिनेमा के नए युग के आर्टिस्ट हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Rishab Shetty, Kantara Chapter 1 Box Office Collection, Kantara Chapter 1 Collection, Kantara Chapter 1 Box Office Report, Rishab Shetty Instagram, Rishab Shetty Wife, Rishab Shetty News, Rishab Shetty Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com