Kannappa Review: प्रभास और अक्षय कुमार की कन्नप्पा हुई रिलीज, सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर रिव्यू

Kannappa Social Media Review In Hindi: अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल के साथ विष्णु मांचू, मोहन बाबू, आर. सरथकुमार, अर्पित रांका, कौशल मंडा, राहुल माधव, देवराज, मुकेश ऋषि, ब्रह्मानंदम, रघु बाबू, प्रीति मुखुंधन, मधु, मोहनलाल, प्रभास स्टारर कन्नप्पा 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कन्नप्पा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया पर रिव्यू दे दिया है. वहीं फैंस कन्नप्पा से काफी इम्प्रैस होते हुए नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने कन्नप्पा को 5 में से 3.25 प्वॉइंट देते हुए लिखा, ठीकठाक एवरेज फर्स्ट हाफ. सुपर ब्लॉकबस्टर दूसरा हाफ. विष्णु मंचू की एक्टिंग खासकर दूसरे हाफ में लाजवाब. प्रभास और मोहन बाबू ने भी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है. दूसरे हाफ का बैगग्राउंड फिल्म की जान है. जरुर देखनी चाहिए फिल्म.

Show completed :- #Kannappa



My rating 3.25/5



Below average 1st half

Super blockbuster 2nd half @iVishnuManchu acting 👌 👌 👌 (especially 2nd half )



prabhas & mohanbabu did an amazing performance



2nd half BGM is heart of the movie



Note:- Must watch film pic.twitter.com/XwvVBCC2RN — venkatesh kilaru (@kilaru_venki) June 26, 2025

🔥 Clash of Titans? @iVishnuManchu vs @tarak9999 🤯

What's brewing between these two powerhouses?

The heat is real and the tension's 🔥🔥🔥



Is it #Kannappa that's sparked the fire? Or something bigger coming our way?

Fans, are you ready for this storm? 💥😤



Drop your thoughts… pic.twitter.com/7kiLYNft24 — Choudhary kapil (@Kapilmalik3011) June 26, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, कन्नप्पा पहला हाफ बिलो एवरेज है. दूसरा हाफ प्रभास के कैमियो के अलावा कुछ खास नहीं है. वहीं यूजर ने 5 में से 2 स्टार देते हुए ओटीटी पर फिल्म देखने का इंतजार करने की बात कही है.

Ee tagubothu gadiki rudra role face eam set kaale ,nidra kallu esukoni bedda godalu antunaadu 😭#Kannappapic.twitter.com/cyAyZnSbQc — Deadly Tiger 🐯🐉🦚 🚩 (@Hail_Ntr_) June 26, 2025

#Kannappa First Half below avg 🤧 Second half except Prabhas cameo nothing great 👎🏻 Wait for OTT 🙏🏻

My Rating: 2/5 ⭐️⭐️ pic.twitter.com/wsM6gojURu — RK (@rk_dublin) June 26, 2025

I too had the Privilege and the Opportunity to watch “KANNAPPA” and I am truly impressed by the content!! https://t.co/AWqtXq1g8Q



There are so so many WOW moments in the second half 👌

Especially the last half hour is truly captivating and mesmerising 👌



The presence of… pic.twitter.com/IDKRAUZ4Be — KONA VENKAT (@konavenkat99) June 25, 2025

गौरतलब है कि'कन्नप्पा' में प्रभास दिव्य अवतार ‘रुद्र' की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जबकि अक्षय कुमार 'महादेव' के रूप में और काजल अग्रवाल माता पार्वती के किरदार में दिख रही हैं. वहीं विष्णु मांचू कन्नप्पा की भूमिका निभा रहे हैं. ‘कन्नप्पा' के निर्देशक मुकेश कुमार सिंह हैं और निर्माण मोहन बाबू ने 24 फ्रेम्स फैक्ट्री के सहयोग से अपने बैनर एवीए एंटरटेनमेंट के तहत किया है. ‘कन्नप्पा' अक्षय कुमार की पहली तेलुगू फिल्म है. ‘कन्नप्पा' की शूटिंग देश के कई हिस्सों के साथ ही न्यूजीलैंड में भी की गई है.