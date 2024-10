कंगना रनौत ने बताया किन्हें कहा जाता है चुड़ैल तो समांथा रुथ प्रभु ने लिख डाली ये बात

Samantha Ruth Prabhu on Kangana Ranaut Witch Post: एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं. उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं. जहां कई बार उन्हें ट्रोल किया जाता है तो वहीं कई बार वह तारीफ भी पाती हैं. इसी बीच उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि किन महिलाओं को चुड़ैल कहा जाता है तो एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु उनकी फैन हो गई हैं. वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, कंगना रनौत ने एक्स पर ट्वीट शेयर किया, जिसमें जॉन कोलिन्स नामक एक यूजर द्वारा की गई पोस्ट था. इसमें लिखा गया, "चुड़ैलों से मत डरो, उनसे डरो जिन्होंने उन्हें जला दिया." इसी पोस्ट को शेयर करते हुए कंगना ने अपनी राय देते हुए लिखा, "चुड़ैलें ऐसी महिलाएं होती हैं, जो अपने उच्च सेल्फ से जुड़ी होती हैं, उनका अंतर्ज्ञान, संक्रामक मुक्त आत्मा, अदम्य इच्छा शक्ति और सभी सीमाओं को तोड़ने की बेकाबू इच्छा उन्हें रहस्यमय, भयावह और उन लोगों के लिए खतरनाक बनाती है जो पिंजरे में बंद हैं और शापित हैं."

Witches are women who are connected to their higher self, their intuition, infectious free spirit, indomitable will power and uncontrollable urge to break all boundaries make them mysterious, frightening and threatening to those who are caged and cursed, caged people believe that… https://t.co/cUZRfFJyXL