कामसूभ ए टेल ऑफ लव में इंदिरा वर्मा एक दम पारंपरिक गेटअप में थी. उसके बाद भी उनका किरदार बोल्ड था. लेकिन अब इंदिरा सिर्फ बोल्ड किरदारों के लिए नहीं, बल्कि अपने गहराई भरे अभिनय और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं.

कामसूत्र एक्ट्रेस की 5 फोटो, गेम ऑफ थ्रोंस में दिखा चुकी हैं जलवा, इंदिरा वर्मा 29 साल बाद दिखती हैं ऐसी
'कामसूत्र’ से पहचान बनाने वाली इंदिरा वर्मा की 5 फोटो
नई दिल्ली:

कभी फिल्म ‘कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव' से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वालीं एक्ट्रेस इंदिरा वर्मा आज भी अपनी अदाओं और अदाकारी से लोगों का दिल जीत रही हैं. 90 के दशक में जिस फिल्म ने उन्हें लाइमलाइट दिली. उसी फिल्म ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई. कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव में इंदिरा वर्मा एक दम पारंपरिक गेटअप में थी. उसके बाद भी उनका किरदार बोल्ड था. लेकिन अब इंदिरा सिर्फ बोल्ड किरदारों के लिए नहीं, बल्कि अपने गहराई भरे अभिनय और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. बता दें कि कामसूत्र मूवी को मीरा नायर ने डायरेक्टर किया था. उनके बेटे जोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं.

1996 में आई फिल्म ‘कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव' ने इंदिरा वर्मा को इंटरनेशनल पहचान दी. इस फिल्म में उन्होंने बोल्ड लेकिन बेहद संवेदनशील किरदार निभाया था. उस दौर में ये रोल साहस की मिसाल माना गया, और उनके अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा.

कामसूत्र के बाद इंदिरा ने ‘रोम', ‘गेम ऑफ थ्रोन्स', ‘लूथर' और ‘ओबी-वान केनोबी' जैसी कई चर्चित इंटरनेशनल सीरीज में काम किया. गेम ऑफ थ्रोन्स में एलेरिया सैंड और ओबी-वान केनोबी में ताला ड्यूरिथ के किरदार ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया.

इंदिरा थिएटर की दुनिया से हमेशा जुड़ी रही हैं. उन्होंने ‘मैकबेथ' में राल्फ फाइन्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी. इस नाटक की यूके और यूएस टूर को दर्शकों और समीक्षकों से खूब तारीफें मिलीं.

हाल ही में इंदिरा का रेड कार्पेट लुक सोशल मीडिया पर छा गया. शॉर्ट वेवी हेयर, मिनिमल मेकअप और ब्लैक गाउन में वो बेहद एलीगेंट नजर आईं. उनकी सादगी और कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया.

2024 में इंदिरा बीबीसी की ‘Doctor Who' में द डचेस के किरदार में नजर आईं. इसके अलावा वे कई इंटरनेशनल इवेंट्स और थिएटर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई हैं. कामसूत्र से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स और Doctor Who तक, इंदिरा वर्मा का सफर साबित करता है कि असली स्टार वही है जो हर दौर में खुद को नया रूप देता रहे.

