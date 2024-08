प्रभास को बताया जोकर तो आया कल्कि 2898एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन का रिएक्शन, अरशद वारसी के विवादित कमेंट पर बोले- उन्हें अपने शब्दों...

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD का रिव्यू किया और बताया कि उन्हें फिल्म कैसी लगी. लेकिन कुछ ही देर में उनका कमेंट विवाद में तब्दील हो गया क्योंकि उन्होंने फिल्म में प्रभास के किरदार को "जोकर" कहा था. इस पर कई साउथ एक्टर का रिएक्शन सामने आया. लेकिन अब, कल्कि 2898 AD के निर्देशक नाग अश्विन ने अरशद वारसी के कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है और एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया है.

एक्स पर नाग अश्विन ने लिखा, उन्हें "अपने शब्दों को बेहतर तरीके से चुनना चाहिए था, लेकिन ठीक है". इसके अलावा फिल्म निर्माता ने यह भी कहा कि एक्टर के कमेंट का उपयोग उत्तर और दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के बीच विभाजन पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. दरअसल, डायरेक्टर का रिएक्शन तब सामने आया जब एक एक्स यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह एक सीन >>>> पूरा बॉलीवुड है." इस पर नाग अश्विन ने जवाब देते हुए लिखा, "चलिए पीछे नहीं जाते...अब उत्तर-दक्षिण या बॉलीवुड बनाम टोली नहीं...बड़ी तस्वीर देखें...संयुक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री...अरशद साहब को अपने शब्दों को बेहतर तरीके से चुनना चाहिए था...लेकिन ठीक है...उनके बच्चों के लिए बुजी खिलौने भेज रहा हूं." ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि के2 में प्रभास का किरदार उभरकर सामने आए.

Let's not go backwards..no more north-south or bolly vs tolly..eyes on the bigger picture.. United Indian Film Industry..Arshad saab should have chosen his words better..but it's ok..sending buji toys 4 his kids..il work hard so tweets fdfs that prabhas was the best ever in k2💪 — Nag Ashwin (@nagashwin7) August 24, 2024

आगे नाग अश्विन ने एक और ट्वीट में लिखा, "दुनिया में पहले से ही बहुत नफरत है भाई... हम इसे और न बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं... मुझे पता है कि प्रभास भी ऐसा ही महसूस करेंगे." इसके अलावा एक और एक्स यूजर को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा आप कौन हैं. इतनी नफरत क्यों. और क्यों बंटवारा चाह रहे हैं. हम सब साथ हैं. चिल करिए. क्या मैं आपको बुजी टॉय भेज सकता हूं.

Who are you man? Why so much hate? And spreading division? We are all in this together...Chill... Can I send u a bujji toy? — Nag Ashwin (@nagashwin7) August 24, 2024

Too much hate in the world already bro...we can try not to add to it..I know prabhas garu will also feel the same...❤️ — Nag Ashwin (@nagashwin7) August 24, 2024

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अरशद वारसी ने समदिश भाटी के पॉडकास्ट अनफ़िल्टर्ड बाय समदिश में बताया कि उन्हें कल्कि 2898 AD फ़िल्म पसंद नहीं आई. अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उन्होंने लीड एक्टर प्रभास के किरदार को "जोकर" जैसा था कहा.