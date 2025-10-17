कांतारा चैप्टर 1 की आंधी में उड़े गदर 2 और जेलर के रिकॉर्ड, 700 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म, की इतनी कमाई

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. रिलीज के दो हफ्ते बाद भी इस फिल्म को लेकर दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ है. जिसका नतीजा ये है कि फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बेहतरीन कमाई कर रही है. अब ये फिल्म 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और देश की टॉप 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बना चुकी है. सोशल मीडिया पर जोर शोर से इस कामयाबी का ऐलान हुआ है.

A divine storm at the box office ????????#KantaraChapter1 roars past 717.50 CRORES+ GBOC worldwide in 2 weeks.



Celebrate Deepavali with #BlockbusterKantara running successfully in cinemas near you! ❤️‍????#KantaraInCinemasNow #DivineBlockbusterKantara #KantaraEverywhere#Kantara… pic.twitter.com/rd92Dch1mS — Hombale Films (@hombalefilms) October 17, 2025

700 करोड़ पार हुई कांतारा चैप्टर 1

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर होमबोल फिल्म्स के हैंडल से एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा था कि फिल्म का डिवाइन तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी है. कांतारा चैप्टर वन ने 2 हफ्तों में ही 717.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसके साथ ही कांतारा चैप्टर 1 का एक शानदार पोस्टर भी शेयर किया गया है. यानी फिल्म ने दुनियाभर में कमाई के मामले में 717.50 करोड़ रु. का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में भी इसकी रफ्तार शानदार है. फिल्म ने अब तक करीब 485.4 करोड़ रु. की कमाई कर ली है. हालांकि वीकडेज में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. लेकिन दिवाली की छुट्टियों में कमाई फिर से बढ़ने की उम्मीद है.

गदर 2 और जेलर को पीछे छोड़ा

कांतारा चैप्टर 1 अब भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है. इसने सनी देओल की गदर 2 (691 करोड़) को पछाड़ दिया है. इसके अलावा फिल्म ने सलमान खान की सुल्तान (628 करोड़), एसएस राजामौली की बाहुबली (650 करोड़), रजनीकांत की जेलर (605 करोड़) और विजय की लियो (606 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है. अब ये फिल्म छावा (808 करोड़) के करीब पहुंच रही है.

कांतारा का प्रीक्वल है ये फिल्म

ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी कांतारा चैप्टर 1 असल में 2022 की सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. यानी इसकी कहानी पहली फिल्म से करीब 1000 साल पहले की है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, जयाराम और गुलशन देवैया जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.