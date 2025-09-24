विज्ञापन

Jolly LLB 3 Box Office Collection: फैन्स को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे दोनों जॉली, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

Jolly LLB Box Office Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और जिस तरह का उछाल दिख रहा है अगर थोड़ा भी बढ़त बनती है तो फिल्म जल्द 100 करोड़ पार होगी.

Read Time: 2 mins
Share
Jolly LLB 3 Box Office Collection: फैन्स को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे दोनों जॉली, 5 दिन में कमाए इतने करोड़
Jolly LLB Box Office Collection
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचा रही है. फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के बाद से ही दर्शकों का खूब ध्यान अपनी ओर खींचा है. पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई है और इस बार भी उनकी इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ने शानदार शुरुआत की है. जैसे-जैसे फिल्म का सफर आगे बढ़ा, कमाई के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि अच्छी शुरुआत मानी गई. रिलीज के पहले दिन फिल्मों का प्रदर्शन अक्सर यह तय करता है कि आगे का सफर कैसा होगा और इस फिल्म ने शुरू से ही दर्शकों का ध्यान खींचा.

इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. शनिवार को फिल्म ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, जो पहले दिन की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत ज्यादा थी. फिल्म की कहानी, एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब सराहा, जिससे कमाई में इस तरह की बढ़ोतरी हुई.

रविवार को कमाई ने और भी मजबूती दिखाई. फिल्म ने 21 करोड़ रुपए की कमाई की जो पिछले दिन की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा थी. सोमवार को फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो रविवार के मुकाबले करीब 74 प्रतिशत कम थी. यह गिरावट देखने के बावजूद, फिल्म की कुल कमाई में कोई खास नुकसान नहीं हुआ.

फिर मंगलवार यानी फिल्म के पांचवें दिन एक बार फिर कमाई में सुधार देखा गया. 'जॉली एलएलबी 3' ने इस दिन 6.50 करोड़ रुपए की कमाई की जो पिछले दिन की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत ज्यादा थी. इस उछाल से साफ है कि फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है. इस तरह पहले पांच दिनों में फिल्म की कुल कमाई 65.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jolly Llb 3 Box Office Collection, Akshay Kumar, Arshad Warsi, Saurabh Shukla
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com