जोकर नहीं बन पाया हीरो, बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ के घाटे का शिकार हुई ये फिल्म!

जोकर मूवी के रिलीज होने के बाद उस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था. एक क्यूट सा दिखने वाला जोकर कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है, उसे पर्दे पर महसूस करने का रोमांच ही कुछ और था. जोकर के रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की भीड़ उतर पड़ी थी. उस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए मेकर्स ने जोकर 2 भी बनाई. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों को इंतजार था कि इस मूवी के रिलीज होने का. लेकिन पहले दिन ही मेकर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया. जिस फिल्म के पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन धमाल मचा दिया था. उसी फिल्म का दूसरा भाग टिकट खिड़की पर पानी भी नहीं मांग सका.

