फिल्म फ्लॉप हुई तो जॉनी लीवर ने पैसे लेने से किया इनकार, अजय देवगन बोले- इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर सिर्फ अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दिलदार अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई स्टार फिल्म के फ्लॉप होने पर अपनी फीस लेने से ही इनकार कर दे लेकिन जॉनी लीवर ने ऐसा कर दिखाया. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अजय देवगन और रोहित शेट्टी, दोनों ने जॉनी लीवर की इस बड़ी दिलवाली बात का खुलासा किया है.

ये भी पढ़ें: जब शाहरुख खान ने की थी इस फिल्म की भविष्यवाणी, हर कोई मान चुका था फ्लॉप, मगर निकली ब्लॉकबस्टर होगी

जब फिल्म फ्लॉप हुई, तो नहीं लिए पैसे

अजय देवगन ने बताया कि उन्होंने जॉनी लीवर के साथ एक फिल्म की थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. लेकिन जब जॉनी को उनकी फीस देने की बारी आई, तो उन्होंने साफ कह दिया- फिल्म चली नहीं, तो पैसे क्यों लूं? हालांकि अजय देवगन ने उस वक्त उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जॉनी लीवर ने मना कर दिया.

इसके बाद जब ‘ऑल द बेस्ट' फिल्म बन रही थी, तो जॉनी लीवर को फिर से कास्ट किया गया. मगर इस बार उन्होंने खुद अजय देवगन से कहा कि वो इस फिल्म की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली फिल्म हिट नहीं हुई थी. अजय देवगन ने कहा- वो बेहद नेक इंसान हैं. इतना ईमानदार और मेहनती कलाकार मैंने बहुत कम देखा है.

अजय देवगन और जॉनी लीवर की जबरदस्त बॉन्डिंग

दोनों सितारे एक-दूसरे के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं- ऑल द बेस्ट, गोलमाल सीरीज़, टोटल धमाल, इश्क, राजू चाचा, लज्जा, बादशाहो, हकीकत, कानून जैसी कई हिट फिल्मों में इनकी कॉमिक केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई.अजय और जॉनी की ऑनस्क्रीन जोड़ी हमेशा दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है.

आने वाले प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉनी लीवर जल्द ही वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में धमाल मचाने वाले हैं. वहीं, अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 में रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आएंगे. साथ ही गोलमाल के अगले पार्ट में भी दोनों की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर हंसी का तूफान लाने वाली है.