सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक ऐसी तमिल फिल्म सामने आई है, जिसकी कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी. साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘रत्सासन' ने अपनी खतरनाक कहानी से दर्शकों को खूब डराया था. वहीं ‘दृश्यम' ने अपने सस्पेंस से लोगों को हैरान कर दिया था. अब इसी तरह की एक नई फिल्म ‘जॉन डो' सिनेमाघरों में चर्चा बटोर रही है. इस फिल्म को IMDb पर 9 की शानदार रेटिंग मिलने का दावा किया जा रहा है. फिल्म की कहानी बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने और एक खौफनाक अपराध के इर्द-गिर्द घूमती है.

पहले ही दिन पुलिसवाले से हो जाती है बड़ी गलती

फिल्म की कहानी चंद्रू नाम के एक सब-इंस्पेक्टर से शुरू होती है. पुलिस की नौकरी में उसका पहला दिन होता है. इसी दौरान उसकी नजरों के सामने से एक कार गुजरती है. चंद्रू उसे आम गाड़ी समझकर रोकने की कोशिश नहीं करता. कुछ समय बाद वही कार एक झील में डूब जाती है. जब वह मौके पर पहुंचता है तो पता चलता है कि गाड़ी में एक छोटा बच्चा मौजूद था. चंद्रू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाती. इस घटना के बाद वह खुद को इस मामले के लिए जिम्मेदार मानने लगता है और इसकी सच्चाई पता लगाने में जुट जाता है.

पिता की नफरत और बचपन का दर्द

कहानी में चंद्रू के बचपन को भी दिखाया जाता है. उसके पिता पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वह हमेशा बेटे को डांटते और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे. उसकी मां ही उसे प्यार करती थी, लेकिन मां की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है. बड़ा होकर चंद्रू भी पुलिस में भर्ती होता है. वह अपने पिता को गलत साबित करना चाहता है. यही वजह है कि बच्चे की मौत का मामला उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका बन जाता है.

17 बच्चों की मौत का खौफनाक सच

इसी बीच दुबई से लौटी दर्शना के बेटे हृदय के लापता होने की खबर सामने आती है. उसकी बेटी लकी भी इस मामले में शक के घेरे में आती है. जांच के दौरान कई ऐसे राज खुलते हैं, जो कहानी को और उलझा देते हैं. बाद में पता चलता है कि झील में मिले बच्चे की पहचान और हृदय के लापता होने के पीछे एक गहरा संबंध है.

जांच आगे बढ़ने पर चंद्रू की मुलाकात जोसेफ और लता से जुड़े एक खौफनाक सच से होती है. जोसेफ का बेटा गैब्रिएल झील में डूबकर मर गया था. इस सदमे से लता की मानसिक हालत बिगड़ गई थी. पत्नी को संभालने के लिए जोसेफ ने दूसरे बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया. वह उन बच्चों को लता के सामने अपना बेटा बताता था. जब सच्चाई सामने आने का डर होता, तो वह बच्चों को झील में डुबोकर मार देता था. इस तरह वह 17 मासूम बच्चों की जान ले चुका था.

फिल्म में अर्जुन दास, संचना नटराजन और सृष्टि यादव अहम भूमिकाओं में हैं. मधुमिता के निर्देशन में बनी यह फिल्म 13 नवंबर 2026 को रिलीज हुई है. इसकी कहानी सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव पेश करती है.

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