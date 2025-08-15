विज्ञापन

जया बच्चन को नहीं पसंद आई थी सलमान-ऐश्वर्या की ये फिल्म? डायरेक्टर ने बताया- वो बस बिना कुछ कहे...

यह फिल्म काफी हिट रही थी, लेकिन जया बच्चन ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रिएक्शन दिया था उसे देख खुद डायरेक्टर भी चौंक गए थे. आखिर क्या हुआ था ऐसा, चलिए आपको बताते हैं.

नई दिल्ली:

संजय लीला भंसाली सिनेमा प्रेमियों के बीच अपने भव्य सेट, शानदार म्यूजिक और बेहतरीन प्रेम कहानियों के लिए जाने जाते हैं. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को यह इमेज उनकी पहली फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से मिली थी. साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे. यह फिल्म काफी हिट रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, जया बच्चन ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रिएक्शन दिया था उसे देख खुद डायरेक्टर भी चौंक गए थे. आखिर क्या हुआ था ऐसा, चलिए आपको बताते हैं.

जया बच्चन को नहीं पसंद आई 'हम दिल दे चुके सनम'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान जया बच्चन के सीरियस रिएक्शन ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को यह आभास दिया कि उन्हें सलमान और उनकी बहू ऐश्वर्या राय की फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. स्टार टॉक के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, संजय लीला भंसाली ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अपनी 1999 की फिल्म "हम दिल दे चुके सनम" को मिली अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा के बारे में खुलकर बात की थी. डायरेक्टर ने इसका श्रेय तीन लोगों को दिया. उनमें से एक दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन थीं. हालांकि, भंसाली ने अपनी एक गलतफहमी को भी याद किया, जब उन्हें लगा कि जया को फिल्म पसंद नहीं आई.  

भंसाली को हुई गलतफहमी

उन्होंने याद करते हुए बताया कि 'हम दिल दे चुके सनम' की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद, कई दर्शक आए और तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन जया बच्चन ने ऐसा नहीं किया. जया डायरेक्टर भंसाली को देखकर मुस्कुराई और फिर बिना कुछ बोले चुपचाप चली गईं. जिसके बाद जया बच्चन की चुप्पी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई.

हालांकि, एक दिन जया ने संजय  लीला भंसाली को फोन किया और गलतफहमी दूर कर दी. फिल्म से नफरत करने के बजाय, जया बच्चन को 'हम दिल दे चुके सनम' इतनी पसंद आई कि उन्होंने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए इसकी सिफारिश की और यह सुनिश्चित किया कि यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे.





 

