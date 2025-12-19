जब 2012 में श्रीदेवी को मिला था NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड, वीडियो देख रो पड़ी जाह्नवी कपूर

NDTV Indian Of The Year 2025: NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में जान्हवी कपूर को एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. एक्ट्रेस को ट्रॉफी मिलने के बाद दो खास पल आए. जब उन्होंने अपने अंकल अनिल कपूर की मिमिक्री की. उन्होंने उनकी आइकॉनिक लाइन की मिमिक्री की. वहीं दूसरा पल था, जब उनकी मां श्रीदेवी को 2012 में एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला था. जब बैकग्राउंड में क्लिप चल रही थी, तो जान्हवी काफी इमोशनल होती दिखीं. क्लिप में एक्ट्रेस से पूछा गया था, "जब बॉलीवुड हीरो हर साल बड़े होते जाते हैं और हीरोइनें छोटी, आपने इसे बदल दिया है." श्रीदेवी ने कहा, "तारीफ के लिए धन्यवाद. चीजें बदल रही हैं और मैं सबसे अच्छे की उम्मीद कर रही हूं. प्रोड्यूसर भी बदलाव करने के लिए तैयार हैं. सबसे अच्छे की कामना है."
क्लिप देखने के बाद, जान्हवी ने कहा, "मुझे याद नहीं कि वह यहां थीं, लेकिन मैं कह सकती हूं कि वह इस सम्मान को लेकर बहुत उत्साहित हुई होंगी. एक चीज़ जो हम दोनों में कॉमन है. यह बहुत खास था. इसे मेरे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद. एक पब्लिक पर्सन होने के नाते और मेरी ज़िंदगी का यह हिस्सा इतना पब्लिक होने के कारण, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ती है और विनम्रता और सही तरीके से व्यवहार करना पड़ता है और इमोशनल नहीं होना होता, लेकिन मैं इससे बहुत भावुक हूं. इस पल ने इसे और भी खास बना दिया."
अवॉर्ड मिलने के बाद एक्ट्रेस ने एक दिल को छू लेने वाला स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी फिल्म के प्रभाव और सफलता और पहचान को लेकर बात की.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं