वॉर 2 का नया गाना, जिसे ऑनलाइन पूरा नहीं देख पाएंगे फैंस, मेकर्स ने दिखाई पहली झलक

War 2 New Song: 14 अगस्त को रिलीज होने को तैयार वॉर 2 का नया गाना जनाब ए आली की झलक यशराज फिल्म्स ने जारी की है, जिसमें ऋतिक vs एनटीआर का डांस धमाका देखने को मिल रहा है.

वॉर 2 का नया गाना जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने
नई दिल्ली:

यशराज फिल्म्स ने आखिरकार अपने स्पाई यूनिवर्स की मचअवेटेड फिल्म ‘वॉर 2', जो 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है. उसके सबसे चर्चित गाने ‘जनाब ए आली' की पहली झलक जारी कर दी है. इसमें भारत के दो बेहतरीन डांसर-एक्टर्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर नजर आ रहे हैं. वहीं दोनों के बीच डांस बैटल फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहा है. इस ट्रैक को प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है. सचेत टंडन और साज भट्ट ने गाया है. और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. यह एक ऊर्जावान और जोशीला डांस एंथम है.

आदित्य चोपड़ा, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग सोच के साथ पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं – अब ‘वॉर 2' के लिए ‘कजरा रे' (बंटी और बबली) और ‘कमली' (धूम 3) की स्मार्ट रिलीज़ स्ट्रैटेजी दोहरा रहे हैं. उन्होंने निर्णय लिया है कि ‘जनाबे आली' का पूरा गाना ऑनलाइन रिलीज नहीं किया जाएगा ताकि दर्शकों को बड़े पर्दे पर ऋतिक और एनटीआर को एक साथ डांस करते देखने का जादुई अनुभव उसी तरह मिले, जैसा इसे डिज़ाइन किया गया है.

यशराज फिल्म्स चाहती है कि लोग इस अनुभव के लिए थियेटर में आएं – ठीक वैसे ही जैसे पहले ‘कजरा रे' और ‘कमली' ने थियेटर में तहलका मचा दिया था. बता दें, फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और कियारा आडवाणी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं. ‘वॉर 2' 14 अगस्त, 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जबकि इसी दिन साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुली भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 

