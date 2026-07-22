विज्ञापन

Jana Nayagan के मेकर्स ने थलापति विजय को चुनाव जिताने के लिए रिलीज से पहले लीक कर दी थी फिल्म? अब डायरेक्टर ने दी दी सफाई

लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही थलापति विजय की फिल्म जन नायगन आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है. इससे पहले मेकर्स ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी.

Read Time: 3 mins
Share
Jana Nayagan के मेकर्स ने थलापति विजय को चुनाव जिताने के लिए रिलीज से पहले लीक कर दी थी फिल्म? अब डायरेक्टर ने दी दी सफाई
जन नायगन के मेकर्स ने फिल्म जानबूझकर लीक करने के आरोप पर दी सफाई
Social Media
नई दिल्ली:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय की फिल्म 'जन नायगन' के मेकर्स पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर फिल्म रिलीज की थी. अब डायरेक्टर एच.विनोद ने मंगलवार (21 जुलाई) को उन आरोपों को खारिज कर दिया है. आरोप थे कि फिल्म को 2026 के विधानसभा चुनावों में TVK फाउंडर की मदद करने के लिए रिलीज से पहले जानबूझकर लीक किया गया था. उन्होंने इन दावों की वजह को राजनीतिक मकसद बताया.

23 जुलाई को फिल्म की रिलीज से पहले मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि इस आरोप से उन्हें दुख हुआ है. फिल्म के 400 करोड़ रुपये के बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि कोई इतनी बड़ी फिल्म को जानबूझकर क्यों लीक करेगा. उन्होंने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि लीक जानबूझकर किया गया था तो भी अधिकारी कुछ घंटों या दिनों में इसका पता लगा लेते. उन्होंने यह भी कहा कि जब लीक हुआ, तब विजय सत्ता में नहीं थे.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Vijay/X

उन्होंने कहा, "ऐसे आरोप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लगाए जाते हैं. लोग यह बात समझ गए हैं." जब उनसे पूछा गया कि विजय ने दर्शकों से लीक हुए वर्शन को न देखने की अपील क्यों नहीं की, जबकि दावा किया जा रहा था कि लगभग एक करोड़ लोग इसे देख चुके हैं, तो विनोद ने कहा कि एक्टर-नेता के किसी भी दखल से आलोचना हो सकती थी. इसलिए उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया.

यह भी पढ़ें: चाइना गेट में डाकू के रोल के लिए 50 दिन नहीं नहाया था ये एक्टर, 4000 करोड़ की रामायणम् में बना है अगस्त्य मुनि, वनवास पर राम को दिए थे दिव्य अस्त्र-शस्त्र

उन्होंने कहा, "अगर विजय अपील करते तो कहा जा सकता था कि देश में कई समस्याएं हैं, जिनमें किसानों का मुद्दा भी शामिल है जब उन्होंने ऐसे मामलों पर अपील नहीं की, तो अब क्यों कर रहे हैं - ऐसी बातें बनाई जा सकती थीं." लीक को कानूनी मामला बताते हुए विनोद ने कहा कि प्रोड्यूसर्स की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले को संभाला. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि विजय सर ने खुद को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि इससे मामला भटक सकता था और आलोचना हो सकती थी."

विनोद ने फिल्म की ओरिजनल रिलीज (जनवरी) और जुलाई की रिलीज के बीच छह महीने की देरी को "तकलीफ भरा समय" बताया, लेकिन कहा कि अब उन्हें राहत महसूस हो रही है. उन्होंने कहा, "राहत का एहसास है, जैसे हम आखिरकार किसी समस्या के अंत तक पहुंच गए हों. और हमें विश्वास है कि हमें जनता से इसके लिए न्याय मिलेगा." उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त रही है और वह "लोगों को सलाम" करना चाहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jana Nayagan, Thalapathy Vijay, Joseph Vijay, H Vinoth, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com