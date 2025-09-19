विज्ञापन

वीरांगना के लुक में नजर आईं ईशा कोप्पिकर, शेयर की फोटो तो लोग बोले- 'तलवारबाज रानी...' 

ईशा कोप्पिकर ने शुक्रवार को अपना 49वां जन्मदिन मनाया. खास मौके पर एक्ट्रेस ने खास फोटो शेयर किया.

ईशा कोप्पिकर ने शुक्रवार को अपना 49वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर फैंस को चौंका दिया. ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह वीरांगना के रूप में नजर आ रही हैं. ईशा ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, जिस पर गोल्डन कलर का वर्क हुआ है. उन्होंने गले में नेकलेस और कानों में बड़े-बड़े झुमके के साथ ही बालों को पीछे खुले रखे हैं. उनके एक हाथ में तलवार है, तो दूसरे में ढाल है, जो बिल्कुल एक वीरांगना का लुक लग रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में अभिनेत्री की वॉयस ऐड की गई है, जिसमें अभिनेत्री कहती हैं, "वो कहते थे, चूड़ियां ही हमारे हाथों में अच्छी लगती हैं, पर हमने तलवार भी उठाई और मैदान लाल कर दिए. हम शक्ति हैं। हमारी दहाड़ जंग का आगाज है."

ईशा ने कैप्शन दिया, "तेवर में शक्ति, नजर में शान, उसी पल लिखा गया रानी का नाम." यह लुक न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखार रहा है, बल्कि एक नई फिल्म की संभावना को भी जन्म दे रहा है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि ईशा कोप्पिकर एक बार फिर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं और वो भी एक दमदार महिला किरदार के रूप में, जो शायद किसी ऐतिहासिक भूमिका में हो. 

ईशा कोप्पिकर ने 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस टैलेंट क्राउन जीता. उन्होंने साल 1997 में तेलुगु फिल्म से अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'कढ़ाल कविधाई', 'एन स्वासा काटरे' और 'नेन्जीनीले' शामिल हैं. साल 2000 में उन्होंने फिल्म 'फिजा' में एक छोटे से रोल से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद वह फिल्म 'राहुल' में नजर आईं. साल 2001 में वह फिल्म 'प्यार इश्क और मोहब्बत' में दिखी थीं.
 

