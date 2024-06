Kalki में दीपिका पादुकोण को देख इंटरनेट यूजर्स को याद आया Game Of Thrones, इस किरदार से होने लगी तुलना

नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन लीड रोल में हैं 27 जून को रिलीज हुई. इंटरनेट पर इस फिल्म को डिकोड किया गया और हॉलीवुड से तुलना की गई लेकिन एक सीन ने कई लोगों को इंप्रेस किया. फिल्म के एक अहम पल में दीपिका का प्रेग्नेंट किरदार SUM-80 उर्फ सुमति बचने की अपनी हताशा में आग से गुजरती है. जबकि भारतीय पौराणिक कथाओं में भी महिलाओं के 'आग से गुजरने' के उदाहरण हैं - कभी-कभी लिट्रली गेम ऑफ थ्रोन्स से एमिलिया क्लार्क के किरदार डेनेरीस टार्गेरियन उर्फ खलीसी से मिलता जुलता या इंस्पायर्ड लगता है. इस कनेक्शन ने कई लोगों को हैरान किया है. फायर एंड ब्लड एपिसोड में खलीसी अपने ड्रैगन अंडे के साथ आग में चली जाती है लेकिन सुरक्षित बाहर निकलती है.

फैन्स ने की तुलना

फैन्स ने तुलना करना शुरू कर दिया यहां तक कि कल्कि 2898 ए.डी. देखने के बाद उन्हें खलीसी भी कहा. एक फैन ने एक्स पर फिल्म से दीपिका का एक पोस्टर शेयर किया इसमें मजाक करते हुए लिखा, "दीपिका टारगेरियन: अपने नाम की पहली बिना जली हुई, शम्भाला की रानी, ​​महान खलीसी, कल्कि की मां."

Deepika Targaryen : The First of Her Name, the Unburnt, Queen of Shambhala , Khalisee of the Great complex , Mother of Kalki. pic.twitter.com/WLfEf1wyrM

एक ने खलीसी का एक GIF शेयर करते हुए लिखा, "दीपिका के इंटरवल वाले हिस्से के दौरान यह सीन मेरे दिमाग में आया. दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलग हैं."

this scene came to my mind during Deepika's interval portion... both are same same but different pic.twitter.com/2DULfZs75P