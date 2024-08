पेरिस ओलंपिक: सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम, अनिल कपूर से लेकर इन फिल्म स्टार्स ने दी हॉकी स्टार्स को बधाई

अनिल कपूर, इमरान हाशमी और नेहा धूपिया ने 4 अगस्त को पुरुष हॉकी स्पर्धा के ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी. मैच की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आक्रामक रूप से काफी दबाव बनाने के साथ हुई. भारत के मजबूत रक्षात्मक रुख के बावजूद ग्रेट ब्रिटेन ने दबाव बनाना जारी रखा और पहले पांच मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए. श्रीजेश ने 11वें मिनट में सैमुअल वार्ड से एक अविश्वसनीय बचाव किया और भारत ने अंतिम कुछ मिनटों में दबाव बनाया.

अनिल कपूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक रोमांचक मैच जो टीम इंडिया की जीत के साथ खत्म हुआ!!! सेमीफाइनल अद्भुत होने जा रहा है! एक अच्छी जीत के लिए बधाई!!" इमरान हाशमी ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी और लिखा, "वाह बधाई टीम इंडिया!!"

