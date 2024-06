T20 World Cup Final Ind Vs SA: दूसरी बार टी20 विश्व कप विजेता बना भारत, सेलेब्स के यूं आए रिएक्शन

आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल था और भारत ये मैच जीत चुका है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने विराट कोहली की 76 रनों की पारी के दम पर 20 ओवरों में 176 रन बनाए. भारत ने 34 के स्कोर पर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की अक्षर पटेल और विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार वापसी करवाई. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई. भारत की जीत परएंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी सेलेब्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

भारत इतिहास दोहराने के करीब

यह कैच नहीं, यह मैच नहीं, यह ट्रॉफी हो सकती है.

सूर्य को नमस्कार है 🇮🇳🙏🏽🩵 #WorldCupFinal — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 29, 2024

INDIAAAAAAAA!!!! Come onnnnn!!!! Champions. 💪🏽🇮🇳 — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) June 29, 2024

What aaa match ✌🏼 pic.twitter.com/uPe96s1Qvo — Himanshi khurana (@realhimanshi) June 29, 2024

Greatest match I have seen!!! What a victory !!! Congratulations Team India. T20 World Cup winners !!!! — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 29, 2024

Was almost writing a congratulatory note for SA. Then this drama. This magnificent victory for INDIA!!!!! Man o man this is what you call a final!

Well played boys!#INDSA #WorldCupFinal — Boman Irani (@bomanirani) June 29, 2024

Tonight, millions of hearts beat as one with yours, Team India 🇮🇳



Play with passion, give it all on the field. We believe! #INDvSA2024 #T20WorldCup2024 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 29, 2024

Yeahhhhhhhhhh !!!!! Oh India 🇮🇳 WE WON ❤️❤️❤️ #T20IWorldCup #2024 Ting ! Ting ! Ting !!!! — Preity G Zinta (@realpreityzinta) June 29, 2024

What a Match .. thank you team INDIA.. thank you for making us Proud.. ❤️❤️❤️❤️❤️ — Prakash Raj (@prakashraaj) June 29, 2024

#HardikPandya !! From the land of batsmen comes a bowling squad that wins it !! Bumrah is God of swing & Arshdeep & Axar (batsmen too) 🏆🏆.. Kohli the bat & Rohit the revenge .. heart goes to #SA too ❤️, so close and so far too many times.. thank you Rahul Dravid 🔥🔥🔥#IndVsSA pic.twitter.com/Wg6Qd6ij1t — Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 29, 2024

आपको बता दें कि मैच के अंत तक रोमांच बना हुआ था. हालांकि बीच में ऐसा लगा कि मैच भारत की हाथ से निकल गया है, लेकिन बाजी पलट गई. वहीं जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी भावुक भी नजर आए. रोहित शर्मा, विराट कोहली की आंख में आंसू देखे गए. गौरतलब है कि 17 साल बाद भारत दूसरी बार विश्व कप का फाइनल जीता है. इससे पहले 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप पहली बार अपने नाम किया था.