औरंगजेब को पीटने का मन है...जानें फिल्म प्रमोशन इवेंट में विजय देवरकोंडा ने क्यों कही ये बात

विजय देवरकोंडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं. रेट्रो के प्रमोशनल इवेंट में विजय से रैपिड-फायर सवाल में पूछा गया कि अगर उनके पास टाइम मशीन हो और वे अतीत में जाएं तो किससे मिलना चाहेंगे? इस पर विजय ने जवाब दिया, 'मैं ब्रिटिशर्स को पीटना चाहूंगा. हाल ही में मैंने ‘छावा' देखी, और तब से औरंगजेब को और ज्यादा पीटने का मन है. मिलने की कोई इच्छा नहीं, बस पीटना है.' विजय देवरकोंडा का ये बयान खूब वायरल हो रहा है.

विजय देवरकोंडा को टॉलीवुड के राउडी बॉय के नाम से भी जाना जाता है. फिल्म ‘रेट्रो' में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में हैं, और इसका निर्देशन कार्तिक सुब्बराज ने किया है. सूर्या की यह फिल्म 1 मई को रिलीज होने वाली है. रेट्रो के इवेंट में विजय के साथ अभिनेता सूर्या भी मौजूद थे. रेट्रो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है.

Q) Whom would you meet if you had a time machine with you now?



"I would want to meet the British people and Aurangzeb — and beat them."



