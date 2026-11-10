रामायण में सीता ने की थी छठ पूजा, महाभारत में भी मनाया गया था ये पर्व, दूरदर्शन के इन पॉपुलर शो में दिखी थी आस्था की झलक

दिवाली खत्म होते ही देशभर में छठ पूजा की तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं. जगह जगह छठ घाट बनाए जाते हैं ताकि श्रद्धालु अपने शहरों में अपने घर के करीब पूजा-पाठ कर सकें. इतनी आस्था से मनाया जाने वाला ये पर्व कोई आज का नया ट्रेंड नहीं बल्कि इसका कनेक्शन रामायण और महाभारत से भी है. छोटे पर्दे पर सीता और द्रौपदी को ये व्रत करते दिखाया भी गया है. रामानंद सागर की रामायण में आपको याद होगा कि सीता को सूर्य को अर्घ्य देते दिखाया गया है. वहीं द्वापर युग में द्रौपदी ने ये व्रत किया था. रामायण की बात करें तो उसमें बताया गया है कि जब श्रीराम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा की थी और व्रत रखा था.

रामानंद सागर ने इसे अपने शो में बखूबी फिट किया था. अयोध्या पहुंचने से पहले सीता माता को गंगा मैया की पूजा करते हुए और सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी दिखाया. इस दौरान सीता माता केवट से कहती हैं कि वनवास जाने के दौरान वो गंगा मैया से मन्नत मांग कर गई थीं कि सकुशल लौटेंगे तो गंगा मैया की पूजा करेंगे, उसके बाद ही अयोध्या लौटेंगे.

महाभारत में माता द्रौपदी ने रखा था छठ व्रत

बीआर चोपड़ा की महाभारत के कई एपिसोड में सूर्य देवता की पूजा दिखाई गई थी. महाभारत के मुताबिक जब पांडव जुए में अपना सबकुछ हारकर, वनवास जाते हैं, तब द्रौपदी खोया हुआ राजपाठ वापस पाने के लिए महर्षि धौम्य के कहने पर छठ का व्रत और सूर्य की पूजा करती हैं. महाभारत में कुंती को भी सूर्य पूजा करते हुए दिखाया गया था. दूरदर्शन पर आने वाले ये दो माइथोलॉजिकल शो ऐसे थे जिन्होंने ऐसा मील का पत्थर साबित किया कि आज तक कोई इन शो की बराबरी नहीं कर पाया है. यही वजह है कि आज जब नितेश तिवारी की रामायण रिलीज हुई तो फैन्स के जहन में सबसे पहले रामानंद सागर की उस रामायण की यादें ताजा हुईं. वहीं महाभारत की बात करें तो इसके किरदार भी आजतक यादगार हैं. पुनीत इस्सर, पंकज धीर, गूफी पेंटल, नितीश भारद्वाज जैसे चेहरे भला कौन भूल सकता है.

यह भी पढ़ें: 'छठ माई के करब हम बरतिया' रानी चटर्जी का सुपरहिट छठ गीत, 13 साल पहले हुआ रिलीज बताता है महापर्व की महिमा