इस हॉरर फिल्म सीरीज की क्रोनोलॉजी को समझिए, इन नौ फिल्मों को देखने का आया सुपरहिट फॉर्मूला- दोगुना होगा रोमांच

पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भटकती आत्मा और रहस्यमयी आवाजों से भरपूर दुनिया देखने का शौक है तो आप भी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में गोते लगाना जरूर पसंद करते होंगे. इस डरावनी दुनिया में पहुंचकर अकसर लोग इस बात के लिए जरूर कन्फ्यूज होते हैं कि पहले किस मूवी को देखें- नन, एनाबेल या कॉन्ज्यूरिंग. इस हॉरर सीरीज को अपने हिसाब से आगे पीछे करते फिल्म देखते हैं तो दूसरी फिल्म की कहानी कंफ्यूज करने वाली लगती है. अगर इसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप यहां बताए फॉर्मूले यानी कि सीक्वेंस से इन फिल्मों को देखिए. ये सीक्वेंस इंस्टाग्राम पर शेयर की है आईएमडीबी ने. आइए जानते हैं क्या इन फिल्मों को क्रोनोलॉजी...

1. द नन (The Nun): कॉरिन हार्डी की द नन 2018 में रिलीज हुई थी और इसने खौफ की ऐसी दुनिया दिखाई जिसका हर कोई कायल हो गया. इसकी कहानी 1952 के आसपास की एक मॉनेस्ट्री की है.

2. एनाबेल क्रिएशंस (Annabelle Creations): द नन के बाद देखिए एनाबेल क्रिएशन, जिसकी कहानी साल 1955 के आसपास सेट की गई है. जो एक भूतिया डॉल की कहानी है. इस फिल्म में आपको कहीं कहीं नन की झलक मिल जाएगी. फिल्म को डेविड सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया.

3. द नन 2 (The Nun 2): इसके बाद देखिए ताजी ताजी डरावनी मूवी द नन 2 जो 1956 के साल की कहानी कहती है. जिसमें फिर सिस्टर आइीन नए अंदाज में दिखाई देंगी. फिल्म को माइकल शावेज डायरेक्ट किया है.

4. एनाबेल (Annabelle): एनाबेल भले ही एनाबेल क्रिएशन से पहले रिलीज हुई हो, पर इसकी कहानी 12 साल बाद की है. इसी फिल्म में एनाबेल पहली बार डॉक्टर वार्ड हॉर्टन के पास पहुंचती है. फिल्म को जॉन लियोनेती ने डायरेक्ट किया है.

5. द कॉन्ज्यूरिंग (The Conjuring): ये फिल्म भले ही निचले पायदान पर हो पर इस यूनिवर्स की ये पहली फिल्म है. लेकिन इसको इस नंबर पर देखेंगे तो कहानी ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे. फिल्म को जेम्स वेन ने डायरेक्ट किया है.

6. एनाबेल कम्स होम (Annabelle Comes Home): इस फिल्म में गुड़िया की दहशत और ज्यादा नजर आती है. फिल्म का नेरेटिव ऐसा सेट किया गया है जो कॉन्ज्यूरिंग की आगे की कहानी कहता है. जेम्स वेन के साथ मिलकर गैरी डॉबरमैन ने इसकी कहानी लिखी है साथ ही डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली है.

7. द कर्स ऑफ ला योरोना (The Curse of La Llorona): द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में इस फिल्म की कहानी सेट की गई है साल 1977 के आस पास. एनाबेल में नजर आया प्रीस्ट इस फिल्म में भी दिखाई देता है. ये फिल्म वैसे तो अलग नजर आती है लेकिन बारीकियों पर नजर डालेंगे तो कॉन्ज्यूरिंग की दुनिया से उसका नाता जोड़ सकेंगे. फिल्म को माइकल शावेज ने लिखा है और टोबियाज आइकोनिस ने डायरेक्ट किया है.

8. द कॉन्ज्यूरिंग 2 (The Conjuring 2): इस फिल्म की कहानी साल 1976-77 के आसपास की है. फिल्म का द नन से गहरा नाता है. इसलिए रहस्यों को समझने के लिए आपको दोनों फिल्मों को ही देखना होगा. इस फिल्म को भी जेम्स वेन ने ही डायरेक्ट किया है.

9. द कॉन्ज्यूरिंग- द डेविल मेड मी डू इट (The Conjuring: The Devil Made Me Do It): कहानी साल 1981 में सेट की गई है. जिसे सबसे आखिरी में देखना बेहतर होगा. इस फिल्म को माइकल को शावेस ने डायरेक्ट किया है.