समय रैना के शो में बादशाह ने अपने नाम को लेकर किया ये दावा, हनी सिंह बोले- मेरी गंदी औलाद

यो यो हनी सिंह ने सिंगर और रैपर बादशाह पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा है. दरअसल यह तब हुआ जब ऑनलाइन एक पुराना वीडियो सामने आया. इस वीडियो में बादशाह ने बताया था उन्हें अपना स्टेज नाम कैसे मिला. यह मामला तब चर्चा में आया जब कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक हालिया एपिसोड में बादशाह के स्टेज नाम का जिक्र किया. इस पल ने तेजी से ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा, खासकर इन दोनों रैपर्स के बीच लंबे समय से चले आ रही कंट्रोवर्सी की हिस्ट्री को देखते हुए.

हनी सिंह ने बादशाह पर कसा तंज

एपिसोड के दौरान, समय ने बादशाह से पूछा कि उन्हें अपना स्टेज नाम कैसे मिला. बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह है, ने कहा कि उन्होंने यह नाम खुद चुना था. एपिसोड ऑनलाइन स्ट्रीम होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों रैपर्स का एक पुराना वीडियो ढूंढ निकाला. उस क्लिप में, बादशाह "बादशाह" नाम रखने का क्रेडिट हनी सिंह को देते हुए दिखे. बाद में हनी सिंह सामने आए और इस वीडियो पर मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिया. क्लिप पर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरी नालायक औलाद." इस कमेंट ने तेजी से फैंस का ध्यान खींचा और एक बार फिर दोनों रैपर्स की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और कंट्रोवर्सी को चर्चा में ला दिया.

हनी सिंह और बादशाह का झगड़ा

हनी सिंह और बादशाह का इतिहास लंबा और उलझा हुआ रहा है, जो 15 साल से भी ज्यादा पुराना है. ये दोनों रैपर कभी 'माफिया मुंडीर' नाम के हिप-हॉप ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें इक्का, लिल गोलू और रफ्तार जैसे कलाकार भी शामिल थे. यह ग्रुप 'खोल बोतल', 'बेगानी नार बुरी' और 'दिल्ली के दीवाने' जैसे कई पॉपुलर गानों से जुड़ा था.

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हालांकि, समय के साथ दोनों रैपर्स के बीच तनाव बढ़ा और वे अलग हो गए. इन सालों में, दोनों ने कभी-कभी एक-दूसरे पर तंज कसे हैं, जिससे फैंस के बीच उनका झगड़ा चर्चा में बना रहा है. बादशाह ने बाद में पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का इशारा दिया, जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में देहरादून में एक कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह के साथ अपने मतभेदों पर सार्वजनिक रूप से बात की. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर हुई उनकी हालिया बातचीत ने एक बार फिर फैंस को चर्चा का विषय दे दिया है.