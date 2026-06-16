बप्पी लहरी के इस सुपरहिट गाने की हॉलीवुड ने चुरा ली थी धुन, फिर मचा ऐसा बवाल कि पहुंच गया मामला कोर्ट तक

बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं, जो सालों बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. कुछ गाने सिर्फ हिट नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़ी कहानियां भी बेहद दिलचस्प होती हैं. ऐसा ही एक गाना है ‘थोड़ा रेशम लगता है'. साल 1981 में आई फिल्म ज्योति का ये गाना उस दौर में खूब पसंद किया गया था. लता मंगेशकर की आवाज और बप्पी लहरी के म्यूजिक ने इसे खास बना दिया था. लेकिन इस गाने की कहानी में असली ट्विस्ट तब आया, जब करीब 21 साल बाद इसकी धुन हॉलीवुड के एक गाने में सुनाई दी और मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया.

हॉलीवुड का गाना सुनकर लोगों को आई पुराने हिट की याद

साल 2002 में अमेरिकी सिंगर ट्रुथ हर्ट्स का गाना एडिक्टिव रिलीज हुआ. गाना आते ही विदेशों में छा गया. लेकिन भारत में कई लोगों को इसे सुनते ही कुछ जाना-पहचाना सा लगा. गाने की शुरुआत और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर लोगों को लगा कि ये धुन पहले भी कहीं सुन चुके हैं. जल्द ही चर्चा शुरू हो गई कि इसका म्यूजिक ‘थोड़ा रेशम लगता है' से काफी मिलता-जुलता है.

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बप्पी दा भी रह गए हैरान

जब ये बात बप्पी लहरी तक पहुंची तो उन्होंने भी गाना सुना. गाना सुनने के बाद वो हैरान रह गए. उन्हें लगा कि उनके गाने का हिस्सा बिना बात किए इस्तेमाल कर लिया गया है. इसके बाद मामला सिर्फ चर्चा तक नहीं रहा. बप्पी दा और म्यूजिक कंपनी सारेगामा ने अमेरिका में केस दर्ज करने का फैसला किया. देखते ही देखते ये मामला इंटरनेशनल खबर बन गया. एक तरफ बप्पी दा और सारेगामा अपने गाने के अधिकारों की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गाने से जुड़े लोग अपनी सफाई दे रहे थे. कई महीनों तक इस मामले पर बहस चलती रही. इस विवाद ने ये दिखा दिया कि किसी का म्यूजिक उठाकर इस्तेमाल करना आसान नहीं है.

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आज भी लोगों की पसंद है ये गाना

इस पूरे विवाद को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात माना गया. पहली बार किसी बॉलीवुड गाने को लेकर विदेश में इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई देखने को मिली थी. दिलचस्प बात ये है कि विवाद से अलग, ‘थोड़ा रेशम लगता है' की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई. आज भी ये गाना पुराने और नए, दोनों दौर के म्यूजिक लवर्स की प्लेलिस्ट में शामिल है.

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