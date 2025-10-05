हीरोइन के बाप की सबसे बड़ी मजबूरी, 90 के दशक के पॉपुलर विलेन ने वीडियो बनाकर बताया

बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में बनती हैं लेकिन ज्यादातर फिल्मों में लव एंगल का ट्रैक एक जैसा होता है, जिसमें हीरो-हीरोइन से प्यार करता है लेकिन लड़की का पिता रिश्ते के लिए राजी नहीं है. ऐसे में एक पिता के एक्सप्रेशन और दिल की भावना को दलीप ताहिल ने एक वीडियो में शेयर किया है. 90 के दशक के खूंखार विलेन दलीप ताहिल ने फिल्मों में एक लड़की के पिता होने के भाव को अच्छे से एक्सप्रेस किया है. फिल्मों में कैसे एक पिता को पता है कि हीरो उसकी बेटी को भगाकर ले जाने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता. उन्होंने इसके लिए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो बैचेन, चौकन्ने और बेसब्र दिख रहे हैं.

एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "कुछ गलत होने वाला है…ये मुझे महसूस हो रहा है. एक्टर की एक्टिंग देखकर फैंस भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सर, मैं आपको लेकर भाग जाऊं क्या…फिर आप मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेना."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "पिता बेटी से कह रहा है- बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं." दलीप ताहिल ने फिल्म 'इश्क' में जूही चावला के पिता का रोल निभाया था, जो नहीं चाहते थे कि मधु (जूही चावला) आमिर खान से शादी करें. एक पिता के तौर पर एक्टर ने इस फीलिंग को कई बार महसूस किया है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो दलीप बॉलीवुड से लेकर तमिल सिनेमा तक में सक्रिय हैं. उन्होंने जुलाई में तमिल अभिनेता पवन कल्याण के साथ 'हरी हरा वीरा मल्लू' में काम किया. इसके अलावा, एक्टर को जियो हॉटस्टार की सीरीज 'स्पेशल ओपीएस 2' में देखा गया, जिसमें उन्होंने वीरेंद्र बख्शी का रोल प्ले किया था. इसके अलावा, वो 'हिट: द फर्स्ट केस', 'मेरे देश की धरती', और 'तुलसीदास जूनियर' फिल्म में दिखाई दिए थे.

बता दें कि दलीप ताहिल बतौर विलेन कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन वे क्या करने वाले हैं…इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. एक्टर ने बीते दिनों एआई-जनरेटेड पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया था, जिस पर लिखा था- कहर"... द ओजी विलेन वापसी करने के लिए तैयार हैं. पोस्टर के रिलीज के साथ फैंस में खलबली मच गई थी, लेकिन क्या होने वाला है, ये अभी तक सस्पेंस है.