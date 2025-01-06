मां ने बेटी को बनाया बॉलीवुड सुपरस्टार, बेटी ने मां का दिल तोड़ चार बच्चों के पिता से रचाया ब्याह, मां के आंसुओं की भी नहीं की परवाह

हेमा मालिनी ने 1980 से सुपरस्टार धर्मेंद्र से शादी की. यह धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दो बच्चे ईशा देओल और अहाना देओल हैं. उनकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं. हालांकि कम ही लोगों को पता होगा कि हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती नहीं चाहती थीं कि हेना मालिनी धर्मेंद्र से शादी करें. मां जया नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी हेमा चार बच्चों के पिता से शादी करे. जया चाहती थीं कि उनकी बेटी उनकी पसंद के अभिनेता से शादी करें. इसके लिए उन्होंने बेटी को हर तरह से मनाने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद हेमा ने अपनी मां की पसंद को दरकिनार करते हुए धर्मेंद्र से शादी की.

बता दें कि धर्मेंद्र के साथ हेमा की पहली फिल्म 'तुम हसीं मैं जवां' (1970) में आई थी. इसके 10 साल बाद दोनों ने शादी कर ली. जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, तब उनकी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और दो बेटियां थीं. धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से शादी के कारण, हेमा मालिनी के माता-पिता उनके विवाह के खिलाफ थे. हेमा और धर्मेंद्र की 1980 के दशक में एक के बाद एक कई फिल्में हिट हुई. और उनकी जोड़ी स्टार जोड़ी मानी जाती थी. हालांकि हेमा की मां जया का मानना था कि जीतेंद्र और संजीव के साथ हेमा जोड़ी बेहतर है. हालांकि इनमें से किसी को वह अपना दामाद नहीं बनाना चाहती थीं.

जया चक्रवर्ती एक निर्माता और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं, उन्हें 'ड्रीम गर्ल' (1977), 'स्वामी' (1977) और 'दिल्लगी' (1978) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. हेमा मालिनी की मां का सपना एक डांसर बनने का था, लेकिन जब यह अधूरा रह गया, तो उन्होंने अपनी बेटी को सुपरस्टार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया. हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है. वहीं हेमा मालिनी ने 1963 में तमिल फिल्म 'इधु साथियाम' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 'सपनों का सौदागर' (1968) से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.

मायापुरी के 250वें अंक के अनुसार, हेमा मालिनी की मां भारतीय अभिनेता, फ़िल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक और नाटककार गिरीश कर्नाड को अपना दामाद बनाना चाहती थीं. उन्हें गिरीश कर्नाड का काम और उनकी एक्टिंग स्कील काफी पसंद थी. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हेमा मालिनी की मां ने हेमा और गिरीश कर्नाड को करीब लाने के लिए उन्हें 1979 की फिल्म 'रत्नदीप' में साथ काम करने के लिए भी प्रेरित किया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया.