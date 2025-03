हेमा मालिनी का कथक और भरतनाट्यम डांस हुआ वायरल, 76 की उम्र में दी ऐसी मुद्राएं फटी रह गई लोगों की आंखें

हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं. हेमा मालिनी आज भी कई कल्चरल प्रोग्राम में अपने क्लासिकल डांस का हुनर दिखाती रहती हैं. अब दिग्गज एक्ट्रेस को वृंदावन होली महोत्सव 2005 में ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक डांस करते देखा गया है. भुवनेश्वनर में पॉपुलर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने वार्षिक कार्यक्रम होली उत्सव आयोजित किया था. इस प्रोग्राम में कला और राजनीति क्षेत्र से कई दिग्गज पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हेमा मालिनी को भगवान जगन्नाथ की नक्काशी का एक चांदी की कलाकृति भेंट की. इधर, हेमा मालिनी ने भी गेस्ट और दर्शकों का अपने डांस से मन मोह लिया.

हेमा मालिनी का नृत्य देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

हेमा मालिनी ने पहले पीले रंग की ड्रेस में क्लासिकल डांस मुद्राओं और भाव भंगिमाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. इसके बाद ड्रीम गर्ल ने नीले और लाल रंग की भरतनाट्यम ड्रेस में अपनी नृत्य कला का जमकर प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम से हेमा के डांस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं और उनके फैंस एक्ट्रेस के इस हुनर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. हेमा मालिनी के डांस का फैन बेस बहुत बड़ा है और उनका डांस देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

Actress Hema Malini enchants the audience at Vrindaban Mahotsav with a mesmerizing classical dance performance, blending devotion, tradition, and elegance, bringing Indian classical dance to life.



