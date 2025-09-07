बकवास एक्टर है... डेब्यू फिल्म की रिलीज के बाद इस सुपरस्टार को रेस्टोरेंट में काम करने की मिली थी सलाह, आज...

विज्ञापन

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में सुनील शेट्टी और संजय दत्त शिरकत करते हुए नजर आए.

रेस्टोरेंट में काम करने की बात कही थी सुनील शेट्टी को
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के लेटेस्ट एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने शिरकत की. वहीं इस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल का जिक्र किया. संजय दत्त और सुनील शेट्टी की दोस्ती बॉलीवुड की फेमस जोड़ी में से एक हैं. दोनों की मुलाकात बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में हुई और आज भी दोनों की दोस्ती बनी हुई है. इसी के चलते शो में संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने 2002 में आई एक्शन थ्रिलर कांटे का जिक्र किया, जिसमें दोनों ने साथ काम किया था. वहीं कांटे का जिक्र करते हुए कपिल शर्मा ने पूछा कि क्यों मल्टी स्टारर ऐसे काम नहीं करती जैसे पहले करती थी.

संजय दत्त ने इस पर कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे इनसिक्योरिटी है. इस पर सुनील शेट्टी ने हामी भरी. वहीं संजय ने लेजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर करने की बात को याद करते हुए कहा, हम लोग के टाइम में दिलीप साहब के साथ भी काम किया है. मैंने संजीव कुमार के साथ भी काम किया है. शम्मी अंकल के साथ भी काम किया है. कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी वो बस सीखने को मिला मुझे. मेरे लाइन्स अगर अन्ना भी बोले या मैं इसके लाइन बोलू तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं था. पिक्चर अच्छी बनानी चाहिए बस.

इसी पर सुनील शेट्टी ने अपने पर्सनल स्ट्रगल का जिक्र किया और कहा, एक दूसरे के लिए प्रशंसा थी. जैसे जब बलवान मेरी चली थी उसके बाद मुझे वुडेन कहा गया. कि बकवास एक्टर है उसको वापिस उडुपी में जाना चाहिए. रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए. बुरा तो बहुत लगा था. और जब मैंने सोचा कि हां यार मैंने एक्टिंग कभी सीखी ही नही थी. मौका मिला एक्शन किया मैं घुस गया. हर बच्चा समझता है कि मैं अगला अमिताभ बच्चन बनूंगा तो आप आगे बढ़ते हैं. लेकिन वैसा रोजी पिक्चर है नहीं.

वहीं सुनील शेट्टी ने बताया कि सक्सेस के बावजूद उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, सक्सेस के बाद भी मुझे स्ट्रेस था कि एक्टिंग नहीं आती. अगली फिल्म में क्या करुंगा. लेकिन तब मैंने सोचा था कि संजू को देखो. उसकी वॉक को देखो. पर्सनैलिटी को देखो. जैकी दादा को देखो. चीची भैया को देखो. सनी पाजी को देखो. मेरे लिए ये सब मेरे हीरो थे. तो वो इसलिए था कि मैं कही ना कही सिक्योर था और इनसे मैंने सीखा और वहां से एक्टिंग सीखी. तो वो माइंडसेट आज कल के बच्चों में है नहीं. क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड ने सबको डरा दिया है.

इस पर संजय दत्त कहते हैं, मैं बोलता हूं आप जितना हंबल रहोगे उतना आगे बढ़ोगे. एक फिल्म हिट हो गई तो मतलब आदमी पागल हो जाता है. ये जो नए एक्टर्स हैं. पहले 40 साल टिकाके तो दिखाओ इंडस्ट्री में.

