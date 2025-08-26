विज्ञापन

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज को और खास बनाते हैं ये 5 गाने, तीसरे वाले को देख चुके हैं 4.5 मिलियन लोग

Hartalika Teej 2025: आज यानी की 26 अगस्त को हरतालिका तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं कि इस त्योहार पर आप कौनसे गीत सुन इसे खास बना सकते हैं.

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज को खास बनाते हैं ये गीत
नई दिल्ली:

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और मिलन का प्रतीक है. यह व्रत खासतौर से उत्तर भारत में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत के साथ मनाया जाता है. इस दौरान महिलाएं भक्ति भजनों और पारंपरिक तीज गीतों को गाती-गुनगुनाती हैं. यही गीत और संगीत इस त्योहार की रौनक को दोगुना कर देते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस त्योहार पर आप कौनसे पॉपुलर गीत सुन अपने व्रत के दिन को और खास बना सकती हैं. बता दें कि हरतालिका तीज के गीत भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के भावों को पेश करते हैं.

1.  प्यार मिल जाए पिया का: यह गीत गौरी-शंकर की जोड़ी की तरह अटूट प्रेम की कामना को व्यक्त करता है. इसके बोल हैं: “प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए…”. यह गीत तीज के उत्साह को बढ़ाता है और सुहागिन महिलाओं की प्लेलिस्ट में शामिल है. इसे आपने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी सुना होगा.

2.  मिले सातों जनम का प्यार: इस भजन में सात जन्मों तक पति के साथ और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना की जाती है. इसके बोल हैं, “मिले सातों जनम का प्यार मेरे बालम का, हे भोले बाबा हे गौरा रानी मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का…”. यह भजन भक्ति और प्रेम का सुंदर संगम है.

3.  तीज व्रत भूखल बानी: भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय का यह गीत तीज के व्रत की भावनाओं को समेट कर पेश करता है और यूट्यूब पर 4.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है. यह गीत महिलाओं के समर्पण को दर्शाता है.

4.  सजे है अंबर सजी है धरती: यह भजन शिव-पार्वती के मिलन की मंगल घड़ी को चित्रित करता है. इसके बोल हैं, “सजे है अंबर सजी है धरती, गौरा जी को लेने आए मेरे भोलेनाथ जी…” यह भजन सभी साथ बैठकर गाते और सुनते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है.

5.  सात सखियां: यह पारंपरिक तीज गीत सात सखियों के तीज पूजन की कहानी बयान करता है. इसके बोल हैं, “सात सखियां मिली तीज पूजे चलली है, सोने के चबुतरा बनावले गे माई…” यह गीत उत्सव के उस भाव को पेश करता है जिसमें एकता और साथ नजर आता है.

इनके अलावा, अनुराधा पौडवाल के भजन जैसे “जय जय पार्वती माता” और “जय शिव ॐकारा” भी तीज के लिए लोकप्रिय हैं. साथ ही, भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और कल्पना पटवारी के गीत जैसे “सैयां जी नाचे” और “पहिला बेर तीज” भी 2025 में ट्रेंड कर रहे हैं. ये गीत और भजन हरतालिका तीज के उत्सव को और भी ज्यादा भक्तिमय और आनंदमय बनाते हैं. इन्हें आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं.

