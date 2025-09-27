35 साल पहले ठाठ-बाट से हुआ था इज्जतदार का प्रीमियर, गोविंदा-दिलीप पर भारी पड़ गया था जैकी श्रॉफ का ऑल ब्लैक लुक

बॉलीवुड में फिल्म रिलीज होने से पहले किसी भी फिल्म का प्रमोशन एक बड़ा अहम काम होता है. उसके बाद आती है फिल्म प्रीमियर की जिम्मेदारी. जिसे किसी भी फिल्म का असल इम्तिहान भी कहा जा सकता है. हर फिल्ममेकर फिल्म का प्रीमियर बड़े जोरशोर से करता है, जिसमें बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स तो आते ही हैं, फिल्मी नगरी के भी बहुत से दिग्गज उसका हिस्सा बनते हैं, जो फिल्म के असल रिव्यू देते हैं. और रिव्यू न भी दें तो कम से कम उनकी आमद से फिल्म टॉक ऑफ द टाउन तो बन ही जाती है.

ऐसी ही एक फिल्म रिलीज हुई थी साल 1990 में, जिसमें दिलीप कुमार और गोविंदा एक साथ नजर आए थे. इस फिल्म के प्रीमियर से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. सबके बीच जैकी श्रॉफ का जलवा कुछ अलग ही नजर आ रहा है.

ये है वो फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो फिल्म है इज्जतदार. साल 1990 में रिलीज हुई इस फिल्म के प्रीमियर की एक क्लिप लहरे टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है, जिसकी शुरुआत में ही फिल्म का एक बड़ा सा पोस्टर नजर आ रहा है. इसके बाद एक म्यूजिकल बैंड नजर आते हैं. फिर प्रीमियर में शिरकत करने वाले सितारे दिखने लगते हैं, जिसमें आप मुकरी, शक्ति कपूर जैसे आर्टिस्ट देख सकते हैं. उसके बाद मुंबई की रोड भी नजर आती है, जहां लोगों की भीड़ है जो अपने चेहते स्टार की झलक देखने को बेकरार दिख रही है. इसके अलावा दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो की एंट्री नजर आती है. इसके बाद दिखते हैं जैकी श्रॉफ जो ब्लैक कोट और ब्लैक हैट पहने हुए हैं. उनका लुक इस जरा से शॉट में ही बेहद रौबदार और इंप्रेसिव लग रहा है.

ऐसी फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी असल में एक रिवेंज स्टोरी है. जिसमें भरपूर ड्रामा है. एक शख्स को उसका दामाद ही झूठे मामले में फंसा देता है. ये शख्स होता है ब्रह्मदत्त, जिसके रोल में दिलीप कुमार हैं. उनके अलावा गोविंदा भी फिल्म में अहम रोल में हैं. उन्होंने विजय नाम के शख्स का किरदार अदा किया है, जो अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाता है. लेकिन माधुरी दीक्षित के रूप में सच्चा प्यार मिलता है और वो उस दलदल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद दिलीप कुमार और गोविंदा मिलकर उन्हें धोखा देने वाले विलेन को सबक सिखाते हैं. इस फिल्म में दिलीप कुमार और गोविंदा की जुगलबंदी काफी पसंद की गई थी.