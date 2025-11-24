अलविदा धर्मेंद्र: हेमा मालिनी ने जोड़े हाथ, अमिताभ बच्चन वीरू को विदाई देने के बाद हुए इमोशनल, देखें तस्वीरें

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने लंबे समय से बीमारी से जूझते हुए सोमवार को दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने 89 की उम्र में अंतिम सांस ली. जबकि 8 दिसंबर को वह 90 साल के होने वाले थे. इस दुखद खबर को सुनकर मनोरंजन जगत के कलाकारों ने भावुक होकर धर्मेंद्र को याद करते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं. जबकि सुपरस्टार के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ. जहां बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां पहुंचती हुई नजर आईं. उन्हें में सलमान खान, सलीम खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे पहुंचते हुए नजर आए.

धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल मीडिया के सामने हाथ जोड़कर निकलते हुईं नजर आईं.

अमिताभ बच्चन भी अपने शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पोते अगस्तय नंदा के साथ पहुंचे.

अभिषेक बच्चन भी विले पार्ले शमशान घाट में पहुंचते हुए नजर आए.

इसके अलावा बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे.

दिग्गज राइटर सलीम खान भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे. जबकि सलमान खान भी अलग गाड़ी में पहुंचे थे.

आमिर खान शमशान घाट पर पहुंचे और धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी.

सैफ अली खान भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचते हुए नजर आए.

धर्मेंद्र के पोते आर्यमन देओल और राजवीर देओल भी मीडिया से नजरें बचाते हुए शमशान घाट से निकलते हुए नजर आए.

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने शमशान घाट में पहुंचे.

सनी देओल के बेटे करण देओल दादा धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के बाद टूटे हुए नजर आए.

सायरा बानो भी दिलीप कुमार के चहीते एक्टर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के बाद निकलते हुईं नजर आईं.