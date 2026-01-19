गौमाता पर आ रही फिल्म, 6 फरवरी को देशभर में होगी रिलीज

अब तक आपने पर्दे पर कई तरह की कहानियां देखी होंगी लेकिन एक फिल्म मेकर बहुत जल्द गौमाता पर एक फिल्म लेकर आने वाले हैं. ये फिल्म 6 फरवरी को देशभर में रिलीज होने वाली है. हाल में इस फिल्म का पोस्टर, टीजर और गाने रिलीज किए गए. इस कार्यक्रम में सनातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले संतों और अहम व्यक्तियों ने हिस्सा लिया. उन्होंने गौमाता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाय केवल पशु नहीं, बल्कि सनातन धर्म का आधार और जीवन के सभी संकटों का समाधान है.

फिल्म ‘गोदान' गौमाता की सेवा, सुरक्षा और उसके प्रति सम्मान के संदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश है. लॉन्च के दौरान मौजूद संतों ने सनातन मूल्यों को अपनाने और गौ-संरक्षण के प्रति संकल्प लेने की अपील की. इस मौके पर अलग-अलग मेहमान ने फिल्म की कहानी, निर्माण और उसके उद्देश्य पर चर्चा की. फिल्म में गौमाता के प्रति प्रेम, समाज में उसकी भूमिका और सनातन परंपराओं को दर्शाया गया है. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गौमाता की महिमा पर आधारित भजन और संदेशों का आनंद लिया.

फिल्म के मेकर्स ने बताया कि यह प्रोजेक्ट गौ-संरक्षण और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित है. लॉन्च के साथ ही फिल्म से जुड़े गीतों और टीजर ने दर्शकों में उत्साह भर दिया. संतों के मार्गदर्शन में यह आयोजन सनातन धर्म के संरक्षण और गौमाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम बना.

19 जनवरी को गोदान फिल्म के निर्देशक विनोद चौधरी पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद लेने अयोध्या पहुंचे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज से मुलाकात की. उन्होंने पूज्य महाराज का आशीर्वाद लिया पूज्य महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा की गौ सेवा ही ईश्वर है उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद गोदान फिल्म के साथ है. मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं कि गौ माता पर बनी फिल्म सफलता की ओर अग्रसर हो. उन्होंने निर्माता एवं निर्देशक विनोद कुमार चौधरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि आप गौ माता के ऊपर फिल्म बनाकर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं.