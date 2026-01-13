Border 2: 'घर कब आओगे' नया या पुराना वर्जन? किसे कर रहे फैंस ज्यादा पसंद

जे.पी. दत्ता की फिल्म बॉर्डर साल 1997 में रिलीज हुई थी और ये एक आइकॉनिक फिल्म बन गई. लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित, यह आइकॉनिक वॉर ड्रामा भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गई. अब, लगभग तीन दशक बाद, मेकर्स सीक्वल, बॉर्डर 2 के साथ वापस आ रहे हैं. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. जैसे-जैसे फिल्म रिलीज के करीब आ रही है, सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों के बीच तुलना शुरू हो गई है. हाल में बॉर्डर 2 का गाना ‘संदेशें आते हैं' रिलीज हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे बॉर्डर 1 के गाने से कंपेयर कर रहे हैं और पहली वाली को बेहतर बता रहे हैं.
दोनों गानों में हो रही तुलना
रेडिट पर शेयर एक वीडियो में दो अलग-अलग विंडो में संदेशें आते हैं गाना चल रहा है. ऊपर वाले विंडो में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सन्नी देओल स्टारर बॉर्डर का गाना दिखाई देता है, तो वहीं नीचे बॉर्डर 2 का लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग दिखाई देता है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, जब आप Adidas ऑर्डर करें और Abibas मिलता है. वीडियो पर कमेंट कर यूजर्स दोनों गानों और फिल्मों की तुलना कर रहे हैं और पहले वाले को बेहतर बता रहे हैं.
When you order Adidas & get Abibas instead:
byu/nishantatripathi inbollywoodmemes
‘पहले वाले में अधिक इमोशन, दूसरा बनावटी'
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'पहले वाले गाने में इमोशन्स हैं, जो दिल को छूता है. जबकि दूसरा वाला बहुत कैरिकेचर जैसा और बनावटी लग रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा, 'पहले वाले में वे असल में संदेश पढ़ रहे हैं और पुरानी बातें याद कर रहे है. जबकि दूसरे वाले में वे लिप सिंकिंग और ओवरएक्टिंग करने में बिजी हैं'. एक अन्य ने लिखा, 'हां, पहले वाले में भावनाएं ज्यादा असली लगीं, इसलिए गाना ज्यादा दिल को छूने वाला लगता है. दूसरे वाले में खासकर वरुण परफॉर्मेंस करते हुए लग रहा है. लिरिक्स को महसूस नहीं कर रहा है. सिर्फ सनी देओल ही असली है'.
यह भी पढ़ें: शादी के बाद पति संग पहली बार दिखीं समांथा, सफेद साड़ी और कम से कम मेकअप में दिखीं बेहद सुंदर, लुक ने जीता दिल
निधि दत्ता ने किया रिएक्ट
लगातार हो रहे कंपरिजन और संभावित कमाई को लेकर तुलना पर जेपी दत्ता की बेटी और बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने लिखा, "मकसद कभी भी बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था! कोई भी ऐसा नहीं कर सकता. मेरे पिता ने एक मास्टरपीस बनाया था. लेकिन उन्होंने वह फिल्म हमारे सैनिकों की कहानियां बताने के लिए बनाई थी, और बॉर्डर 2 भी वही करती है. यही जरूरी है, हमारे सैनिकों की कहानियां बताना."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं