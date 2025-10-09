विज्ञापन

दीवाली पर महाभारत देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस दिन ओटीटी पर आएगा AI वर्जन

'महाभारत' का एआई वर्जन 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर रिलीज होगा, जो फैंस के लिए दीवाली पर तोहफा होगा. 

दीवाली पर महाभारत देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस दिन ओटीटी पर आएगा AI वर्जन
दीवाली पर होगा महाभारत का एआई वर्जन रिलीज
नई दिल्ली:

‘महाभारत' की कहानी एक बार फिर से ओटीटी और छोटे पर्दे पर दिखाई देगी. 'महाभारत' का एआई वर्जन 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर रिलीज होगा. यह सीरीज बहुत जल्द नेशनल टीवी पर भी प्रसारित की जाएगी. इस नई सीरीज को एआई की मदद से फिर से बनाया गया है. इस श्रृंखला का विशेष डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर होगा. इसके बाद 2 नवंबर से हर रविवार दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा.

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने एक बयान में कहा, "प्रसार भारती हमेशा से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की कहानियों को हर भारतीय घर तक पहुंचाता रहा है. लॉकडाउन के दौरान मूल महाभारत के पुनः प्रसारण ने हमें याद दिलाया कि ये कथाएं परिवारों और पीढ़ियों को कितनी गहराई से एक साथ जोड़ती हैं. महाभारत का यह एआई वर्जन दर्शकों को भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, जो परंपरा का सम्मान करते हुए कहानी कहने में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाता है. इस आधुनिक प्रसारण में विकास और विरासत के एक साथ आने की अभिव्यक्ति है."

यह प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' की भावना को मूर्त रूप देता है, जो दर्शाता है कि कैसे कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क और भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के साथ मिलकर विरासत और नवाचार को आगे बढ़ाया जा सकता है. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के ग्रुप सीईओ और संस्थापक विजय सुब्रमण्यम ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "लाखों भारतीयों की तरह मैं भी हर रविवार को टेलीविजन पर क्लासिक महाभारत देखकर बड़ा हुआ हूं. यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी कल्पना और हमारी संस्कृति से मेरे जुड़ाव को आकार दिया. महाभारत के साथ हमारी आशा आज की पीढ़ी को एक ऐसी सीरीज देना है, जो उतनी ही गहन और संयुक्त हो जितनी कि यह हमारे लिए थी, लेकिन आज की तकनीक की संभावनाओं के माध्यम से बताई गई है. यह भक्ति और प्रगति के साथ मिलकर कुछ ऐसा रचने के बारे में है जो परंपरा में गहराई से निहित हो और दूरदर्शी हो."

वेव्स प्रसार भारती का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म है. यह भारत की संस्कृति, समाचार और मनोरंजन के समृद्ध ताने-बाने को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है.

