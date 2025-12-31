फिल्ममेकर्स ने खंगाला इतिहास, योद्धा बन एक्टर्स ने पर्दे पर जमाई धाक

2025 बॉलीवुड के लिए पीरियड ड्रामा का सुनहरा साल रहा. फिल्ममेकर्स ने इतिहास के पन्नों को खंगाला और योद्धाओं की बहादुरी, राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा. वहीं, एक्टर्स ने योद्धा बनकर पर्दे पर शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया. 'स्काई फोर्स', 'इमरजेंसी', 'छावा' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों ने इतिहास के उस हिस्से से रूबरू कराया, जिससे दर्शक अनजान थे.

साल की शुरुआत ही धमाकेदार हुई, जब जनवरी में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. सबसे पहले 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को सिनेमाघरों में आई. यह 1975-77 के आपातकाल पर आधारित पॉलिटिकल ड्रामा है. निर्देशक और लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई. फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और दिवंगत सतीश कौशिक जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में दिखे. कंगना रनौत के निर्देशन में बनी 'इमरजेंसी' विवादों में भी रही, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण के लिए चर्चित हुई. फिल्म ने राजनीतिक अस्थिरता और उस दौर की सच्चाई को बेबाकी से दिखाया. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में सफल नहीं हुई.

इसी महीने 24 जनवरी को रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज हुई 'स्काई फोर्स'. यह साल 1965 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित वॉर-ड्रामा है, जो भारतीय वायुसेना के सरगोधा एयरबेस पर हमले की कहानी को पर्दे पर उतारती है. फिल्म का निर्देशन अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केव्लानी ने मिलकर किया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. उनके साथ वीर पहाड़िया, निमरत कौर और सारा अली खान भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने बहादुरी और बलिदान की गाथा को रोमांचक तरीके से पेश किया और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को जगाया. बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई के बावजूद इसकी तारीफ हुई.

14 फरवरी को आई 'छावा' साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित है. विक्की कौशल ने संभाजी की भूमिका निभाकर सबको प्रभावित किया. 'छावा' में विक्की के अपोजिट रश्मिका मंदाना हैं, जो उनकी पत्नी महारानी येसुबाई के किरदार में हैं, जबकि अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल किया.

शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास 'छावा' पर आधारित यह फिल्म मुगल-मराठा युद्ध की भव्यता और एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी गई. एआर रहमान का संगीत और शानदार सिनेमेटोग्राफी ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाया.

5 सितंबर को रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स'. फिल्म में डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगों को दिखाया गया. हिंदू नरसंहार पर बनी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव, बब्बू मान और पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म विवादों में भी रही, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई दिखाने के लिए चर्चित हुई.