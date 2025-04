दो दिन पहले आया था पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की ‘अबीर गुलाल’ का टीजर, अब रिलीज को लेकर मिली चेतावनी

पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान स्टारर ‘अबीर गुलाल' के टीजर जारी होने के बाद से विवादों में घिर गई है. इस बीच मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने फिल्म के निर्माताओं को चेतावनी देते हुए नया बयान जारी किया है. मनसे ने कहा कि वह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म में विवाद की वजह पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान हैं. मनसे का मानना है कि यह कास्टिंग उस समझौते के खिलाफ है, जो 2016 में निर्माताओं के गिल्ड और सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे की बैठक के बाद हुआ था. मनसे नेता और फिल्म निर्माता अमेय खोपकर ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे. मनसे नेता ने कहा, "हम पाकिस्तानी कलाकारों और पाकिस्तानी फिल्मों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हम विरोध जारी रखेंगे. पाकिस्तानी कलाकारों वाली कोई भी फिल्म यहां रिलीज नहीं होगी। इसे रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है."

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान के कलाकार मौन रहते हैं, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं. निर्माताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं स्पष्ट रूप से बस इतना कहना चाहता हूं कि फिल्म के निर्माता इसे रिलीज करने की हिम्मत दिखाएं. मैं आपको चुनौती देता हूं. साल 2016 में हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी और उस बैठक में राज ठाकरे भी शामिल थे.”

