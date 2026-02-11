विज्ञापन

18 साल के हुए फराह खान के बच्चे, देखें केसा दिखता है बेटा और किस पर गई हैं बेटियां

फराह खान के बच्चे आज यानी 11 फरवरी को अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर फराह ने उन पर खूब प्यार लुटाते हुए एक पोस्ट शेयर की.

18 साल के हुए फराह खान के बच्चे, देखें केसा दिखता है बेटा और किस पर गई हैं बेटियां
फराह खान ने बच्चों के जन्मदिन पर शेयर की पोस्ट
नई दिल्ली:

फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने तीन बच्चों, जार, दिवा और अन्या की मां भी हैं. बुधवार (11 फरवरी) को तीनों अपना 18वां जन्मदिन मना रहे हैं और ऑफिशियली बड़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक माता-पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी विरासत कुछ खुशियों भरी यादें छोड़ सकते हैं. अपने बच्चों के इस खास मौके पर, फराह ने नेटिजन्स को तीनों के कुछ अनदेखे, कीमती पलों का एक वीडियो मोंटाज दिखाया. फराह ने आगे कहा कि इन कमाल के बच्चों की मां होना एक खुशी की बात है.

जार, दिवा और अन्या के लिए उनके दिल को छू लेने वाले बर्थडे पोस्ट में लिखा था, "और बस ऐसे ही.. वे 18 साल के हो गए हैं... आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी विरासत खुशनुमा यादें छोड़ सकते हैं.. सबसे अच्छी पढ़ाई जो आप अफोर्ड कर सकते हैं @czarkunder @divakunder @anyakunder.. आपकी मां होना एक खुशनसीबी है (sic)".

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई करीबियों जैसे रिद्धिमा कपूर, भावना पांडे, नकुल मेहता और शोएब इब्राहिम ने इस पोस्ट पर रेड हार्ट और इविल आई इमोजी के साथ रिएक्ट किया. फराह और उनके पति शिरीष कुंदर की लव स्टोरी की बात करें तो, उनका रोमांटिक सफर फिल्म "मैं हूं ना" के सेट पर शुरू हुआ था. जब फराह डायरेक्टर थीं, तो शिरीष एडिटर के तौर पर क्रू में थे.

अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो शिरीष फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए क्योंकि उन्हें फराह पर क्रश था. शिरीष की फीलिंग्स से अनजान, फराह भी समय के साथ उनसे प्यार करने लगीं. अफवाहों में यह भी कहा गया है कि एक पार्टी के दौरान, शिरीष ने आखिरकार फराह के सामने अपनी फीलिंग्स बता दीं, और दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. फराह और शिरीष ने आखिरकार दिसंबर 2004 में एक रजिस्टर्ड सेरेमनी में शादी कर ली. इसके बाद एक साउथ इंडियन शादी हुई जिसमें शाहरुख खान और गौरी ने फराह का कन्यादान किया. कपल ने निकाह भी किया. वे 2008 में पेरेंट बने जब उनके तीन बच्चे हुए - दो लड़कियां और एक लड़का.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
