ईशा देओल ने एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी को दी जन्मदिन की बधाई, साथ में किया डिनर, लिखा- 'मेरे बच्चों के पिता...'  

70 और 80 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल बीते 1 साल से अपने निजी रिश्ते को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब लगता है कि दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने एक्स हस्बैंड को जन्मदिन की बधाई दी है. ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने भरत तख्तानी की फोटो डाली है और कैप्शन में लिखा है, "मेरे बच्चों के पिता को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हमेशा खुश और स्वस्थ रहें." इससे पहले भी दोनों को साथ में मुंबई के रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा गया था. फोटो में ईशा अपनी बहन अहाना देओल और एक्स हस्बैंड के साथ दिखी थीं.

दोनों को साथ देखकर सोशल मीडिया पर खबरें आने लगीं कि दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दोनों परिवारों का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है.बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों, बेटी राध्या और मिराया की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. ईशा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच रिश्ता हर वक्त एक जैसा हो, लेकिन बच्चों के बाद मैच्योर होते हुए हमें एक साथ आगे बढ़ना होता है.

ईशा ने ये भी बताया था कि भरत नहीं चाहते थे कि उनका वजन बढ़े, लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान उनका वजन बढ़ा और उन्होंने वजन को काफी हद तक कंट्रोल किया. एक्ट्रेस अपनी शादी में बिल्कुल घरेलू महिला की तरह थीं, जिन्होंने भरत के लिए खाना और चाय बनाने की स्पेशल कुकिंग क्लासेस भी ली थीं, लेकिन एक वक्त बाद दोनों का रिश्ता पटरी से उतर गया. हेमा मालिनी ने भी ईशा को शादी के समय सलाह दी थी कि वे अपने परिवार पर ध्यान दें लेकिन साथ ही अपना काम भी जारी रखें. एक इंटरव्यू में ईशा ने खुद कहा था कि अम्मा चाहती हैं कि वो हमेशा काम करती रहे.

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता 11 साल बाद 2024 में टूट गया. ईशा अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश हेमा मालिनी के साथ कर रही हैं, वहीं भरत अपने नए रिश्ते का ऐलान कर चुके हैं. उन्होंने मेघना लखानी के साथ फोटो पोस्ट कर उनका वेलकम अपनी फैमिली में किया था.