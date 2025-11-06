16 करोड़ का बंगला, लोनावला में विला...कम फिल्में पर कमाई में छोड़ा धुरंधरों को पीछे, जानें कितनी है इमरान हाश्मी की नेट वर्थ

हर साल बॉलीवुड में कई शानदार अवार्ड शो आयोजित किए जाते हैं. जिनमें सितारे शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आते हैं. लेकिन आजकल इन शोज में फिल्म इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी से ज्यादा ग्लैमर और पार्टी का माहौल देखने को मिलता है. इस वजह से इन अवार्ड शोज की साख यानी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं. इसी मुद्दे पर फिल्म ‘हक़' के स्टार इमरान हाशमी ने खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ कहा कि आजकल के अवार्ड शो बस एक इवेंट बनकर रह गए हैं. जहां टैलेंट से ज्यादा शोबिज और पीआर मायने रखता है.

अब ये अवार्ड लेन-देन की चीज बन गए हैं

इमरान हाशमी ने कहा, ‘आजकल लगभग 20 से ज्यादा अवार्ड शो होते हैं. मुझे किसी के इनका हिस्सा बनने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है.' उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर आप किसी इवेंट में परफॉर्म करते हैं. तो आपको अवार्ड मिल जाता है. एक बार मुझे भी ऐसा ऑफर दिया गया था. अब ये काबिलियत का नहीं, बल्कि एक तरह का सौदा बन गया है.' इमरान ने साफ कहा कि वे झूठी खुशियों में विश्वास नहीं करते. उन्होंने कहा, ‘मैं अवार्ड को अपने घर की शेल्फ पर रखकर खुद को धोखा नहीं देना चाहता. अगर कोई चीज सच होगी. तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, वरना मेरा वक्त बर्बाद है.'

यामी गौतम और सलमान से जुड़ा मजेदार किस्सा

इमरान की कोस्टार यामी गौतम ने भी उनकी बात का समर्थन किया. उन्होंने कहा, ‘एक नए एक्टर के रूप में हम सब अवार्ड लेने का सपना देखते हैं. मैं भी बाथरूम में अवार्ड स्पीच की प्रैक्टिस करती थी. लेकिन जब मेरी बारी रात के ढाई बजे आई, तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था.' इस पर इमरान ने मुस्कुराते हुए सलमान खान से जुड़ा एक फनी किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, ‘एक एक्टर ने अपने अवार्ड को बाथरूम के फ्लश हैंडल की तरह इस्तेमाल किया था. तब समझ आया कि उस अवार्ड की असली कीमत क्या है.'

इमरान हाशमी की नेट वर्थ

IMDb के मुताबिक इमरान हाशमी की कुल संपत्ति करीब 25 मिलियन डॉलर (लगभग 208 करोड़ रुपये) आंकी गई है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत बॉलीवुड में उनकी सफल एक्टिंग करियर है. इमरान ने कई हिट फिल्मों में काम किया है और लगातार अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है. फिल्मों के अलावा, वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स और अन्य प्रोफेशनल वेंचर्स से भी अच्छी-खासी कमाई करते हैं.

आपको बता दें कि इमरान हाश्मी मुंबई में 4 बीएचके अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ है. इसके अलावा उनके पास लोनावला में खुद का बंगला है. इतना ही नहीं, गोवा और हिमाचल प्रदेश में भी उनकी प्रॉपर्टी है. उनकी नेटवर्थ इस बात का सबूत है कि इमरान हाशमी न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर हैं, बल्कि एक स्मार्ट प्रोफेशनल भी हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई है.