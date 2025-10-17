Dude Movie Review: बैक टू बैक हिट देने वाले हीरो की दीवाली पर आई फिल्म, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पढ़ें रिव्यू

प्रदीप रंगनाथन वो एक्टर हैं, जिनकी अभी तक रिलीज हुई हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है. वहीं अब उनकी नई फिल्म डूड सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने रिव्यू दे दिया है. फिल्म को कीर्तिशवरन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ ममिता बैजू लीड रोल में हैं. मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है. 17 अक्टूबर को दीवाली से पहले फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है. आइए आपको बताते हैं कि डूड का सोशल मीडिया रिव्यू...

एक यूजर ने लिखा, #Dude - पहला भाग रिव्यू, शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन धीरे-धीरे गति पकड़ती है. (इंटरवल से पहले) और इंटरवल धमाका. प्रदीप ने अपना हमेशा की तरह स्वाभाविक और आकर्षक अभिनय दिया है. ममिता बैजू ने एक मधुर और प्रभावशाली शुरुआत की है. एक मज़बूत शुरुआत की है. इंटरवल से पहले और इंटरवल के उनके BGM किसी अनुभवी संगीतकार की कृति लगते हैं.

आगे लिखा, सारथ कुमार की भूमिका में एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आती है, जो नाटक में एक अच्छा वजन जोड़ती है. कुल मिलाकर, एक अच्छा और आकर्षक पहला भाग है, जो एक नॉर्मल रोमांटिक कॉमेडी की तरह माहौल को अच्छी तरह से दिखाता है. दूसरे यूजर ने लिखा, कैमेस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है.

बता दें, डूड एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में हैं. इसके अलावा नेहा शेट्टी, आर सारथकुमार रिदु हारून और रोहिनी लीड रोल में जर आ रहे हैं. यह डायरेक्टर कीर्तिशवरन का डायरेक्टोरियल डेब्यू है. जबकि प्रदीप रंगनाथन अपनी बैक टू बैक हिट्स के लिए जाने जाते हैं.