थामा से पहले इस फिल्म का दीवाली पर डंका, बैक टू बैक हिट देने वाले एक्टर की फिल्म ने की ताबड़तोड़ ओपनिंग

Dude Box Office Collection Day 1: दीवाली वीक चल रहा है. वहीं फैंस को रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की थामा का इंतजार है. लेकिन इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर उस हीरो की फिल्म ने दस्तक दी है, जिसने अब तक एक के बाद एक हिट दी है. वहीं अब उनकी लेटेस्ट फिल्म ने बजट से आधी कमाई पहले ही दिन कर ली है. इसके बाद देखना होगा कि थामा के शोर में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बजट की कमाई वसूल लेगी या नहीं.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, प्रदीप रंगनाथन की डूड ने पहले दिन 10 करोड़ की ओपनिंग की है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15 करोड़ तक पहुंचा है. जबकि फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ का बताया जा रहा है. डूड फिल्म में प्रदीप रंगनाथन, सारथकुमार और ममिता बैजू के अलावा रोहिणी मोल्लेटी, ह्हृधु हारून और द्रविड़ सेल्वम जैसे कई अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.
फिल्म की बात करें तो निर्देशक कीर्ति स्वरन की आने वाली पैन-इंडियन फिल्म 'डूड' में मुख्य भूमिका में अभिनेता प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू नजर आ रहे हैं. इसके अलावा सारथकुमार, प्रदीप रंगनाथन के चाचा की भूमिका में हैं. प्रदीप रंगनाथन का किरदार एक ऐसे युवा लड़के का है, जिसे उसका चाचा नकारा समझता है. दूसरी तरफ, ममिता बैजू हर हाल में प्रदीप के साथ रहती हैं और उसका हर मुश्किल में साथ देती हैं.
गौरतलब है कि प्रदीप रंगनाथन अपनी पिछली फिल्म 'ड्रैगन' के लिए काफी सराहना मिली थी. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने खूब कमाई की थी.
