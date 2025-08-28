फिल्म का नाम द्रौपदी, महाभारत से नहीं कोई कनेक्शन, पानी के अंदर रिलीज किया गया फर्स्ट लुक

गणेश चतुर्थी के अवसर पर निर्देशक मोहन जी. की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'द्रौपदी- 2' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया. खास बात यह है कि निर्माताओं ने बुधवार को पानी के अंदर फिल्म का पहला लुक जारी किया. इसका पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “दक्षिण के होयसल सम्राट, तृतीय वीर वल्लालार और सेंथ मंगलम के कदवरयार राजाओं की वीरता, बलिदान और रक्तरंजित इतिहास की विरासत. मोहन जी. की द्रौपदी-2 का फर्स्ट लुक यहां है.”

इस फिल्म में दक्षिण भारतीय अभिनेता अजित कुमार के बहनोई रिचर्ड ऋषि मुख्य भूमिका में होंगे. उनके अपोजिट रक्षणा इंदु सुदन दिखाई देंगी. ‘द्रौपदी 2' का निर्माण नेताजी प्रोडक्शंस द्वारा जीएम फिल्म कॉर्पोरेशन के सहयोग से किया जा रहा है. फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका लगभग 75 फीसदी हिस्सा मुंबई में शूट किया गया है, जबकि बाकी हिस्से तिरुवन्नामलाई और केरल के कुछ हिस्सों में फिल्माए गए हैं. इस मूवी के साल के अंत तक रिलीज होने की उम्मीद है.

बताया जा रहा है कि इसमें 14वीं शताब्दी की कहानी है, जब मुगलों ने पहली बार तमिलनाडु में कदम रखा था. यह फिल्म रक्तरंजित इतिहास पर आधारित है और होयसल सम्राट वीर वल्लालार तृतीय, जिन्होंने तिरुवन्नामलाई को राजधानी बनाकर दक्षिण भारत पर शासन किया था, यह उनके पराक्रम और बलिदान को उजागर करेगी.

फिल्म के डायलॉग पद्मा चंद्रशेखर और मोहन जी ने संयुक्त रूप से लिखे हैं. फिल्म का संगीत घिबरन ने तैयार किया है. मोहन जी. द्वारा निर्देशित ‘द्रौपदी 2' में नट्टी नटराज, वाई. जी. महेंद्रन, नाडोडिगल बरनी, सरवण सुब्बैया, वेल राममूर्ति, सिराज जॉनी, दिनेश लांबा, गणेश गौरांग, दिवि, देवयानी शर्मा और अरुणोदयन जैसे कलाकार भी हैं.

अभिनेता रिचर्ड ऋषि आखिरी बार विनय भारद्वाज की फिल्म ‘सिला नोडिगलिल' में यशिका आनंद और पुन्नागई पू. गीथा के साथ दिखाई दिए थे.

