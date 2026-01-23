धुरंधर 2 के चक्कर में बॉर्डर 2 देखने पहुंचे फैन्स का टूटेगा दिल, आदित्य धर ने पोस्ट के जरिए दी बेड न्यूज

धुरंधर के एक्शन का खुमार अब तक फैन्स के सिर से उतरा नहीं है. एक किश्त के बाद उन्हें धुरंधर टू की इंतजार है. जो और भी ज्यादा बढ़ गया था, ये सुनकर कि बॉर्डर 2 के साथ उसका टीजर देखने को मिलेगा. ऐसे फैन्स को अब बॉर्डर 2 देखते हुए थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट हो सकती है. क्योंकि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें टीजर के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. ये खबर यकीनन उन फैन्स को निराश करेगी जो थियेटर में बैठकर बॉर्डर 2 की शुरुआत से पहले धुरंधर के टीजर का वेट कर रहे होंगे.

आदित्य धर का पोस्ट

23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. इसके साथ ही आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि टीजर अभी तैयार नहीं है. उन्होंने एक मजेदार मीम के जरिए फैंस को इशारा दिया कि टीजर जरूर आएगा. लेकिन अभी थोड़ा सब्र रखना होगा. धुरंधर के फैंस लंबे समय से इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. इसलिए इस खबर से कई लोग थोड़े निराश भी हुए हैं. हालांकि मेकर्स चाहते हैं कि टीजर एकदम दमदार तरीके से सामने आए. ताकि फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़े. एक फैन ने उनसे जल्दी टीजर लाने की रिक्वेस्ट भी की थी. जिस पर उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाकर लिखा कि टीजर जल्द आउट होगा.

कब रिलीज होगी धुरंधर 2

आपको बता दें कि धुरंधर को एक ही बार में शूट किया गया था और इसे दो किश्तों में रिलीज किया जा रहा है. पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. अब दूसरे पार्ट को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा हैं. धुरंधर 2 की रिलीज डेट 19 मार्च बताई जा रही है. लेकिन अभी तक टीजर और ट्रेलर की सही तारीख सामने नहीं आई है. जिसे देखकर लगता है कि रिलीज डेज कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है. फिल्म का क्लैश यश की फिल्म टॉक्सिक से होने वाला है. अगर इसी तारीख पर फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.