विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 43: दुनियाभर में धुरंधर का धुरंधर कारनामा,रणवीर सिंह की फिल्म ने कमा डाले इतने रुपये

Dhurandhar Box Office Collection Day 43: रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' अब भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar Box Office Collection Day 43: दुनियाभर में धुरंधर का धुरंधर कारनामा,रणवीर सिंह की फिल्म ने कमा डाले इतने रुपये
Dhurandhar Box Office Collection Day 43: दुनियाभर में धुरंधर का धुरंधर कारनामा
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 43: रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' अब भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई यह फिल्म अपने 43वें दिन भी थिएटर्स में मजबूती से टिकी हुई है. निर्देशक आदित्य धर की यह फिल्म रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकारों से सजी है. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 41वें दिन भारत में केजीएफ: चैप्टर 2 की लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया.

ये भी पढ़ें: Happy Patel Box Office Collection Day 1: आमिर खान की फिल्म नहीं कर पाई कोई कमाल, पहले दिन कमाए इतने रुपये

धुरंधर की कमाई

केजीएफ 2 ने भारत में करीब 859 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 'धुरंधर' अब तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. सिर्फ पुष्पा 2 और बाहुबली 2 इससे आगे हैं. हिंदी फिल्मों में यह अब तक की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है, जिसने स्त्री 2, जवान, छावा जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. 43वें दिन फिल्म ने भारत में लगभग 1 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. कुल मिलाकर भारत में नेट कलेक्शन 817.51 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस 979.75 करोड़ है. 

दुनियाभर में धुरंधर की कमाई

वर्ल्डवाइड ग्रॉस अब 1,273 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है, जिसमें ओवरसीज से 293 करोड़ का योगदान है. फिल्म की सफलता का राज है इसका शानदार वर्ड ऑफ माउथ, पावरफुल कहानी और रणवीर सिंह का दमदार परफॉर्मेंस. शुरुआत में यह तेजी से 1,000 करोड़ क्लब में घुसी और अब 1,200 करोड़ के पार है. 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है. कुल मिलाकर, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और बॉलीवुड के लिए एक नया मानक सेट किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Box Office Collection Day 43, Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Worldwide Box Office Collection, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com