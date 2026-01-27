Dhurandhar Box Office: बॉर्डर 2 की दहाड़ में नही थमीं धुरंधर की रफ्तार, 8 हफ्तों में नया रिकॉर्ड बनाएगी रणवीर सिंह की फिल्म

सनी देओल की बॉर्डर 2 का तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी है, जिसे केवल वीकेंड में ही नहीं बल्कि वीकडेज में भी दर्शकों का प्यार मिल रहा है. लेकिन भूलिएगा मत कि बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' भी अपनी कमाई 53वें दिन भी हासिल करने में पीछे नहीं रही है. हाल कुछ ऐसा है कि अब फिल्म भारत में नेट कलेक्शन 900 करोड़ कमाने से थोड़ा दूर रह गई है. जबकि इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार हो गया है और यह ऐसा करने वाली पहली सिंगल भाषा फिल्म है. आइए आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर ने कितनी कमाई 8 हफ्तों में हासिल कर ली है.

तरण आदर्श ने बताई धुरंधर की कमाई

एक्स पर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, बॉर्डर 2 के कारण धुरंधर ने लिमिटेड स्क्रीन और शोज होने के बावजूद ग्लोरियस रन जारी रखी है. जबकि फिल्म 900 करोड़ का एतिहासिक माइल्स्टोन हासिल करने से थोड़ा दूर है. धुरंधर के आठवें हफ्ते में फ्राइडे को 60 लाख, सैटरडे को 1.10 करोड़, संडे को 1.50 करोड़, मंडे को रिपब्लिक डे पर 1.55 करोड़ की कमाई हासिल की है.

#Dhurandhar continued its glorious run on limited screens and shows, despite facing the mighty #Border2... The film has now inched closer to the historic ₹ 900 cr milestone.



⭐️ #Dhurandhar [Week 8] Fri 60 lacs, Sat 1.10 cr, Sun 1.50 cr, Mon 1.55 cr [#RepublicDay]. Total: ₹… pic.twitter.com/VsV510LVTy — taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2026

8 हफ्तों में धुरंधर का भारत में नेट कलेक्शन

तरण आदर्श ने बताया कि धुरंधर ने पहले हफ्ते 218 करोड़, दूसरे हफ्ते 261.50 करोड़, तीसरे हफ्ते 189.30 करोड़, चौथे हफ्ते 115.70 करोड़, पांचवे हफ्ते 56.35 करोड़, छठे हफ्ते 28.95 करोड़, सातवें हफ्ते 16.25 करोड़, आठवे हफ्ते 4.75 करोड़ (सोमवार तक गणतंत्र दिवस के मौके पर) की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हासिल की है. इसके बाद भारत में नेट कलेक्शन 890.80 करोड़ हो गया है. जबकि इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार है.

धुरंधर के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन में बनीं 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे एक्टर भी अहम किरदार में हैं. यह फिल्म पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और खुफिया मिशनों पर बनी है, जिसमें एक्शन, थ्रिल और इमोशंस है.