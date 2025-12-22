विज्ञापन

धुरंधर और अवतार ने रिलीज से पहले ही किया कार्तिक आर्यन की फिल्म का बुरा हाल, मुश्किलों में फंसी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

करीब एक साल बाद कार्तिक आर्यन फिर से पर्दे पर लौट रहे हैं. वह जल्द फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे नजर आने वाली हैं.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर और अवतार ने रिलीज से पहले ही किया कार्तिक आर्यन की फिल्म का बुरा हाल, मुश्किलों में फंसी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'
धुरंधर और अवतार ने रिलीज से पहले ही किया कार्तिक आर्यन की फिल्म का बुरा हाल
नई दिल्ली:

करीब एक साल बाद कार्तिक आर्यन फिर से पर्दे पर लौट रहे हैं. वह जल्द फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे नजर आने वाली हैं. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन रिलीज पहले कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की यह फिल्म मुश्किलों में पड़ गई है. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज से पहले एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है. खबर है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कई जगहों पर शुरू नहीं हो पाई है. इसका कारण फिल्म के साथ टक्कर ले रही दो बड़ी फिल्में धुरंधर और अवतार 3 हैं, जो अभी भी सिनेमाघरों में मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं.

क्या हुआ तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का हाल

इस बात का दावा खुल को ट्रेड एनालिस्ट मानने वाले एक्टर केआरके ने किया है. केआरके फिल्मों को लेकर अक्सर  अपनी राय देते रहते हैं. उन्होंने फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, धुरंधर और अवतार बहुत अच्छा चल रही हैं, इसलिए एग्जिबिटर्स को फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के साथ शो शेयर करने में दिक्कत हो रही है. और इसी वजह से कई सेंटर्स पर एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है. जबकि फिल्म सिर्फ 3 दिन बाद रिलीज हो रही है. और प्रोड्यूसर्स के पास रिलीज डेट बदलने का भी कोई ऑप्शन नहीं है!

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी क्या है मुश्किलें

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को धर्मा प्रोडक्शंस और नमह पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है. फिल्म की कहानी रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें दो लोगों की प्रेम कहानी और पारिवारिक चुनौतियों को दिखाया गया है. लेकिन सिनेमाघरों में जगह की कमी और प्रतिस्पर्धा के कारण फिल्म की शुरुआत पर असर पड़ सकता है. दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिसमस की छुट्टियों के बावजूद, अगर बुकिंग जल्द शुरू नहीं हुई, तो फिल्म को नुकसान हो सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhruvandhar, Avatar, Kartik Aaryan, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, TMMTMTTM
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com