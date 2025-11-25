Dharmendra Death: देओल परिवार से मिलने पहुंचे सैफ अली खान और करीना कपूर, बेटी अनन्या के साथ चंकी पांडे भी दिखे साथ

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में गहरा दुख है. जैसे ही यह खबर फैली, उनके दोस्त, को-स्टार्स और शुभचिंतक सनी देओल के घर पहुंचे और इस मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया.दशकों कुणाल कपूर, अनन्या पांडे, चंकी पांडे, शनाया कपूर और कई अन्य लोग उन लोगों में शामिल थे जो अपना सपोर्ट देने पहुंचे.

इसके पहले सोमवार को, पवन हंस श्मशान घाट पर महान एक्टर के लिए प्यार और सम्मान की बाढ़ सी आ गई थी. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सलमान खान और सलीम खान उन बड़ी हस्तियों की लंबी लिस्ट का हिस्सा थे जो उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे.

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल भी श्मशान घाट पहुंचीं. आंखों में आंसू लिए पत्नी और बेटियों ने उन्हें विदा किया.

जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, प्रीति ज़िंटा, शिल्पा शेट्टी और फरहान अख्तर समेत कई और सेलिब्रिटीज़ ने देओल के घर जाकर खुद जाकर अपनी संवेदनाएं ज़ाहिर कीं.

1935 में पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 के दशक की शुरुआत में एक टैलेंट हंट के ज़रिए खोजे जाने के बाद सिनेमा की दुनिया में कदम रखा. करीब 5 दशक लंबे करियर में, उन्होंने शोले, ब्लैकमेल, चुपके चुपके और कई दूसरी मशहूर फ़िल्मों के साथ एक बड़ी विरासत बनाई. उनके योगदान को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से पहचान मिली.

धर्मेंद्र की आखिरी फ़िल्म इक्कीस होगी, जिसमें अगस्त्य नंदा उनके साथ होंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है.